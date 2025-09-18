Madagascar: Star Tour Tamatave - Célébration en mode Oktoberfest enclenchée

Oktoberfest, la fête entièrement dédiée à la boisson mousseuse, approche à grands pas. Comme son nom l'indique, elle se célèbre chaque année en octobre, mais les festivités ont déjà commencé et se poursuivront jusqu'à la mi-novembre.

Toutes les marques emblématiques de bières produites par Star seront mises à l'honneur à travers l'Île pendant cette célébration. Pour l'occasion, Star remet sur le marché la Gold Amigo, une bière à la tequila proposée pour la dernière fois en 2017. Elle sera produite en édition limitée durant ces deux mois et distribuée dans toute la Grande Île.

Pour marquer l'ouverture officielle, deux jours de festivités auront lieu à Tamatave lors du Star Tour Oktoberfest, les 4 et 5 octobre, au parking de l'Arena Sport. Au programme : les animations habituelles des Star Tours, notamment les animations de Fou Hehy, Teg et Barhone, des stands de dégustation, une kermesse pour petits et grands, des tombolas et les très attendus concerts. Lion Hill et Ljo se produiront sur scène le premier jour, tandis que Rootsman et Samoela clôtureront l'événement en beauté le dimanche 5 octobre.

La fête se poursuivra ensuite avec le Camion Tour, qui traversera six villes de l'Est de Madagascar du 9 au 20 octobre, sillonnant Soanierana Ivongo, Mahambo, Fénérive-Est, Brickaville, Vatomandry et Mahanoro. DJ Three T et Barhone assureront l'ambiance.

La Star promet en tout cas convivialité, qualité et sécurité, les trois composantes de leurs priorités durant toute la célébration