Afrique: Expression - Madagascar n'est pas... né pâle !

Il y a deux ans, certains Africains, notamment le Burkina Faso, le Niger et le Mali ont fait trembler le continent. Les Ibrahim Traoré et Assimi Goïta ont tiré la sonnette d'alarme : l'Afrique aux Africains ! Actuellement, bien qu'il soit localisé entre l'Inde et le Tibet, le Népal a secoué l'Himalaya, la vibration se propage jusque dans l'Océan Indien. La génération Z consciente des méfaits de la gérontocratie veut changer la donne !

Ces deux situations n'ont pas laissé indifférents les citoyens malgaches étant donné que bon nombre suivent les infos et les actualités défilant sur leur smartphone dont l'écran fissuré est devenu un symbole des épreuves du quotidien. Mais que faire ? Bien que le monde soit devenu un village planétaire grâce à la nouvelle technologie, il faut préciser que Madagascar se situe à 5 000 bornes du Burkina Faso et à 6 540 km de Katmandou.

De plus, la réalité sur terrain s'avère différente de celle que les chaînes de télé internationales racontent. Ici, par contre, les préoccupations sont différentes. L'engouement suscité par l'exploit des Barea A' au CHAN, la phase éliminatoire pour la coupe du monde 2026, le rapatriement du kabeso de l'Ampanjaka Toera résonnent dans toute la Grande-Île. Le sentiment de satisfaction est visible sur certains visages.

Derrière les sourires, la tristesse, la colère et l'anxiété demeurent. Par conséquent, des voix, à faible intensité, murmurent au fond des ruelles. Entre la peur et la pauvreté, les compatriotes disent que ça va aller, que ça va passer. Adoucis par la fameuse phrase « ny malagasy dia vahoaka hendry ary matahotra an'Andriamanitra », littéralement « les Malgaches sont un peuple docile craignant Dieu », ils ne prendront pas le risque d'une initiative hasardeuse.

Donc, il faut attendre la fin du mandat pour pouvoir élire une autre personne. Démocratie oblige ! De plus, la manifestation populaire n'entraînera que des désordres, des crises politiques. Jusqu'ici, personne n'a l'intention de bousculer le gouvernement qui se soucie de son peuple. Les 30 villas annoncées par le gouvernement en sont des exemples concrets.

En outre, les grèves feront suspendre aussi bien les affaires étatiques que les cabines de téléphérique. Le cas de Madagascar n'est pas similaire à celui du Népal ni du Burkina Faso. Localisé dans le sud-ouest de l'Océan Indien, le pays est une « île heureuse » abritant une immense biodiversité. En somme, le tempérament de la société varie selon le climat et l'atmosphère... politique.