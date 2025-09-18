Sénégal: Des photojournalistes mettent en exergue la complexité du monde, à l'occasion du 40e anniversaire de RSF

Dakar — L'organisation de défense de la liberté de la presse Reporters sans frontières (RSF) met en exergue la complexité du monde actuel avec une exposition itinérante composée de 12 photos et intitulée "Photographier le monde de demain", une initiative mise en œuvre à Dakar, à l'occasion de la célébration de son 40e anniversaire.

Les 12 clichés exposés sur la partie extérieure du mur de clôture de l'Institut français de Dakar traduisent le regard de photojournalistes de nationalités diverses sur les grands défis contemporains et à venir.

Les photos portent sur l"'environnement", l"'exil" et les "crises", autant de sous-thèmes de l'exposition. Prises dans différents pays, dont la France, le Honduras, l'Irak, le Mexique, le Niger, la Palestine, le Pérou, le Sénégal, elles font penser à l'émigration, à l'environnement, aux guerres, ainsi qu'à leurs conséquences.

La directrice déléguée de l'Institut français de Dakar, Valérie Lesbros, pense que "les photojournalistes avaient à coeur de documenter le monde tel qu'il est aujourd'hui et tel qu'il pourra être demain".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"C'est vrai, dit-elle, que c'est une exposition-anniversaire. Mais dans l'esprit de se projeter, car les photojournalistes sont des gens de terrain, qui sont à l'affût et font de la veille pour faire découvrir le monde aux gens."

Selon Mme Lesbos, il y avait 40 photos au début, comme le nombre d'années que fête RSF, mais la responsable chargée des images de l'Institut français et RSF ont finalement décidé de n'en exposer que 12.

L'une des images montre la pointe d'une pirogue empruntée par de jeunes ressortissants de pays africains qui se lancent dans la migration irrégulière. Une pirogue sur laquelle est écrit un célèbre slogan, "Barça wala Barsaq", qui traduit la détermination de nombreux jeunes Sénégalais à franchir les frontières de l'Europe, malgré le risque de périr en mer.

Un autre cliché pris en 2018 met en exergue le désespoir de la famille Garcia, qui a fui le Honduras à cause de la violence des gangs, le regard tourné vers les États-Unis d'Amérique, un pays séparé du Mexique par un mur.

Pour Reporters sans frontières, l'exposition "Photographier le monde de demain" est "un manifeste" de l'engagement de ces photojournalistes, auxquels l'organisation de défense de la liberté de la presse rend hommage.

"Cette exposition est un plaidoyer visuel pour une information libre, courageuse et indépendante", a écrit le directeur général de RSF, Thibaut Bruttin, sur le site de l'organisation.

Dans un contexte où la liberté de la presse est de plus en plus menacée, "RSF a voulu rendre hommage à tous ceux qui, sur le terrain, prennent des risques pour nous informer sans relâche", ajoute-t-il.

L'exposition peut être visitée jusqu'au 1er octobre prochain, à l'Institut français de Dakar. Elle a déjà été présentée à Berne (Suisse), à Bruxelles (Belgique), à Arles, à Couthures (France) et à Bogota (Colombie).

L'exposition "Photographier le monde de demain" est présentement à New York (États-Unis d'Amérique), où elle se poursuivra jusqu'au 30 juin 2026. Elle sera ensuite au Salon du livre de Göteborg (Suède), du 25 au 28 septembre, et à Paris (France) du 20 octobre au 8 décembre 2025.