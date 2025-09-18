Sénégal: Hajj 2026 - Les pré-inscriptions démarrent le 1er octobre

17 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Les pré-inscriptions pour l'édition 2026 du Hajj démarrent le premier octobre prochain, annonce la Délégation générale au pèlerinage aux lieux saints de l'islam.

"La Délégation générale au pèlerinage aux lieux saints de l'islam informe le public du démarrage des pré-inscriptions pour l'édition 2026 du Hajj, le mercredi 1er octobre 2025", indique-t-elle dans un communiqué en date du 11 septembre, rendu public ce mercredi.

D'après le texte, "les pré-inscriptions sont ouvertes auprès des agences de la Banque islamique du Sénégal (BIS) sur l'ensemble du territoire national".

En attendant la publication officielle du package officiel 2026, deux possibilités de versements sont offertes aux candidats au Hajj, selon la Délégation générale au pèlerinage aux lieux saints de l'islam.

Ces derniers peuvent soit effectuer un versement global de quatre millions trois cent mille (4 300 000) francs CFA, soit procéder aux versements en deux tranches de deux millions trois cent mille francs CFA et deux millions francs CFA, précise le communiqué.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.