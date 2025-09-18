Afrique: Tournoi UFOA-A U17 féminin - Le Sénégal s'incline devant la Sierra Leone, 1-2

17 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'équipe nationale féminine du Sénégal des moins de 17 ans s'est inclinée (1-2) devant celle de Sierra Leone, ce mercredi à Monrovia, au Liberia, lors de la première journée du tournoi de la catégorie de l'Union des fédérations ouest-africaine (UFOA-A U17).

Mariah Sankoh (21e) et Sarah Turay (76e) ont inscrit les buts des Sierra-léonaises, tandis que Ndèye Hadi Barro a marqué pour les sénégalaises.

Pour sa deuxième sortie, le Sénégal va affronter le Libéria, le pays hôte de la compétition.

Le tournoi UFOA-A féminin U17 2025, qui met aux prises le Sénégal, la Sierra Leone et le Liberia, se joue sous forme de mini championnat en aller-retour jusqu'au 27 septembre 2025 au SDK Stadium de Monrovia (Liberia).

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.