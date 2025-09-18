Afrique: Tournoi UFOA-A U17 féminin - Le Sénégal s'incline devant la Sierra Leone, 1-2

Dakar — L'équipe nationale féminine du Sénégal des moins de 17 ans s'est inclinée (1-2) devant celle de Sierra Leone, ce mercredi à Monrovia, au Liberia, lors de la première journée du tournoi de la catégorie de l'Union des fédérations ouest-africaine (UFOA-A U17).

Mariah Sankoh (21e) et Sarah Turay (76e) ont inscrit les buts des Sierra-léonaises, tandis que Ndèye Hadi Barro a marqué pour les sénégalaises.

Pour sa deuxième sortie, le Sénégal va affronter le Libéria, le pays hôte de la compétition.

Le tournoi UFOA-A féminin U17 2025, qui met aux prises le Sénégal, la Sierra Leone et le Liberia, se joue sous forme de mini championnat en aller-retour jusqu'au 27 septembre 2025 au SDK Stadium de Monrovia (Liberia).