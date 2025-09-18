Sénégal: Thiès - Une cinquantaine de jeunes filles formées aux technologies de pointe

Thiès — Une cinquantaine de jeunes filles ont reçu leurs parchemins au terme de dix jours de formation en Intelligence artificielle (IA), le développement web, la robotique et la programmation, a constaté l'APS.

"Je viens de participer à cette 5-ème session de codage. Je trouve que c'est une belle opportunité et une belle initiative, car elle permet aux jeunes filles entre 17 et 25 ans de s'intégrer dans le monde du numérique", a indiqué Adama Faye, une des participantes, mardi, lors de la cérémonie de clôture à l'Institut supérieur d'enseignement professionnel (ISEP) de Thiès, qui a abrité la formation.

Elle a souligné la pertinence de cette formation aidant à acquérir des notions sur le numérique, à une ère où cette technologie a le vent en poupe.

"Ce camp m'a aussi permis de découvrir de nouvelles technologies que j'ignorais, surtout sur le point de l'intelligence artificielle", a expliqué l'étudiante en licence 3 Développement web à l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane.

Elle se réjouit d'avoir appris beaucoup de choses sur l'IA, la création de sites web avec l'IA pour gagner du temps. Au menu de la session, il y avait aussi des cours sur la robotique, le scratch, la programmation.

La formation leur a permis en outre, a-t-elle témoigné, d'améliorer leurs compétences en leadership, grâce à l'encadrement de "formateurs très performants".

La confiance en soi et la prise de parole en public étaient aussi intégrées dans les modules, poursuit Adama Faye. "Le camp m'a permis de me mettre à l'aise, d'aller de l'avant et de sortir le meilleur de moi-même", a encore énuméré l'étudiante.

Une "belle expérience" qu'elle a partagée avec ses camarades, dans un "esprit familial", poursuit-elle, disant espérer que ce ne sera pas leur dernière rencontre.

"Nous avons atteint nos buts, parce que l'objectif de départ, c'était de renforcer les capacités des filles en numérique et en leadership, mais également en robotique", s'est félicitée Fanta Sow Ndiaye, chargée de programme gouvernance, leadership et participation politique, à ONU Femme.

"Nous avons déjà une bonne communauté, parce que nous en sommes à notre 5-ème édition et à chaque fois que nous [organisons] ces sessions de formation, nous mettons en place une communauté", a-t-elle noté.

Elle se réjouit de ce que les filles qui viennent d'être formées vont s'ajouter à la communauté déjà existante.

"Elles sont des ambassadrices et des fois, nous travaillons avec elles dans le cadre de plaidoyers, de sensibilisations, pour la promotion des droits des femmes et des filles", note-t-elle.