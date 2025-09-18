Sénégal: Saraya - La gendarmerie démantèle deux sites d'orpaillage clandestins à Kolia

Kédougou — La brigade territoriale de la compagnie de la gendarmerie de Saraya a démantelé deux sites d'orpaillage clandestins à Kolia, un village de la commune de Bembou, a appris l'APS de source sécuritaire, mercredi.

"La brigade territoriale de la compagnie de la gendarmerie de Saraya, appuyée par les éléments de GARSI - Groupes d'action rapides - surveillance et intervention, a mené une opération de démantèlement de deux sites clandestins installés dans le village de Kolia dans la commune de Bembou", précise la même source.

Elle renseigne qu'au cours de cette opération, les éléments des Forces de défense et de sécurité (FDS) ont également saisi une importante quantité de matériels.

"Ils ont saisi 18 tricycles et un type de Piki Paka, 6 panneaux solaires, 18 marteaux piqueurs, 40 groupes électrogènes et 16 motocyclettes", indique la source contactée par l'APS.

C'est la énième opération de démantèlement de sites d'orpaillage clandestins dans la région de Kédougou (sud-est) suite au décret interdisant toutes les activités minières sur un rayon de 500 mètres de la Falémé.

L'armée a lancé conjointement avec la Gendarmerie nationale et la Direction des parcs nationaux une opération dénommée "Nawétane" dans la zone de la Falémé depuis le 13 septembre 2024.

Planifiée par la zone militaire numéro 4, cette opération entre dans le cadre des activités permanentes des FDS visant à prévenir d'éventuelles infiltrations de bandes sévissant au-delà des frontières.

Le but de cette opération est de sécuriser les populations dans les villages les plus isolés et de veiller à l'application du décret relatif à la protection de la Falémé.

Le ministre des Forces armées, le général Birame Diop a procédé à l'inauguration au mois d'aout dernier du poste de commandement de la compagnie de gendarmerie et de la brigade de recherche routière de Saraya ainsi que d'une infirmerie.

Des nouvelles unités de l'état-major de la Légion de gendarmerie de Kédougou ont été mises en service en même même par le général Diop. Elles s'inscrivent dans une nouvelle démarche de contrôle et de sécurisation de l'espace relevant de la compétence de la gendarmerie nationale plus largement dans le renforcement de l'architecture sécuritaire du Sénégal.