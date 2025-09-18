Sénégal: Saint-Louis - Des femmes transformatrices de produits halieutiques sensibilisées sur le genre

Saint-Louis — La cellule genre et équité du ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines a organisé, mercredi, un atelier de sensibilisation communautaire au profit des femmes transformatrices de produits halieutiques de Saint-Louis, dans l'optique d'une meilleure intégration de cette problématique dans la politique énergétique et minière du pays.

La cellule genre et équité du ministère concerné, dont la mission est d'intégrer le genre dans la politique énergétique et minière du pays, a initié cet atelier en vue de rencontrer les populations afin d'élaborer "un projet co-constructif qu'on va faire ensemble pour le bien de la population de la Langue de Barbarie", a déclaré Awa Thiaka Dieng, sa coordonnatrice.

La finalité de cette activité "est de faire un projet concret, durable pour les femmes transformatrices et aussi pour les femmes mareyeuses parce qu'elles sont dans la chaîne de production des produits halieutiques", a expliqué Mme Dieng à des journalistes, en marge de l'ouverture de cet atelier.

La coordinatrice de la cellule genre et équité du ministère de l'Énergie a insisté sur la contribution importante des femmes dans la vie économique au niveau local.

Fama Sarr, secrétaire adjointe du Conseil local de pêche artisanale de Saint-Louis (CLPA), également transformatrice de produits halieutiques, Fama Sarr a salué la venue de cette mission.

Elle a souligné les difficultés rencontrées dans le secteur de la pêche, avec notamment le phénomène du changement climatique, l'érosion côtière mais aussi la réduction des sites de transformation de produits halieutiques.