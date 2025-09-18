Sénégal: Saint-Louis - Des femmes transformatrices de produits halieutiques sensibilisées sur le genre

17 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saint-Louis — La cellule genre et équité du ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines a organisé, mercredi, un atelier de sensibilisation communautaire au profit des femmes transformatrices de produits halieutiques de Saint-Louis, dans l'optique d'une meilleure intégration de cette problématique dans la politique énergétique et minière du pays.

La cellule genre et équité du ministère concerné, dont la mission est d'intégrer le genre dans la politique énergétique et minière du pays, a initié cet atelier en vue de rencontrer les populations afin d'élaborer "un projet co-constructif qu'on va faire ensemble pour le bien de la population de la Langue de Barbarie", a déclaré Awa Thiaka Dieng, sa coordonnatrice.

La finalité de cette activité "est de faire un projet concret, durable pour les femmes transformatrices et aussi pour les femmes mareyeuses parce qu'elles sont dans la chaîne de production des produits halieutiques", a expliqué Mme Dieng à des journalistes, en marge de l'ouverture de cet atelier.

La coordinatrice de la cellule genre et équité du ministère de l'Énergie a insisté sur la contribution importante des femmes dans la vie économique au niveau local.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Fama Sarr, secrétaire adjointe du Conseil local de pêche artisanale de Saint-Louis (CLPA), également transformatrice de produits halieutiques, Fama Sarr a salué la venue de cette mission.

Elle a souligné les difficultés rencontrées dans le secteur de la pêche, avec notamment le phénomène du changement climatique, l'érosion côtière mais aussi la réduction des sites de transformation de produits halieutiques.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.