Sénégal: Des habitants de Saraya réclament des routes pour un accès plus facile aux structures sanitaires

Kédougou — Des habitants de plusieurs villages du département de Saraya impactés par la montée des eaux du fleuve Gambie réclament le bitumage des routes de cette partie de la région de Kédougou (sud-est), pour un accès plus facile aux structures sanitaires.

Le bitumage des principales voies d'accès de cette zone contribuerait dans le même temps à désenclaver les villages concernés, ont-ils indiqué à l'APS.

"Nous voulons que les routes qui nous relient vers les structures sanitaires de Saraya soient bitumées maintenant. Deux camions lourds sont tombés en panne sur la route principale et ont bloqué toute la circulation. Tous les villages de la commune de Missirah Sirimana sont impactés aujourd'hui. Et c'est le même problème que nous avons à Khossanto et à Missirah Dantila", a déploré Khoubé Dangnokho, un habitant de la commune de Missirah Sirimana.

La situation devient de plus en plus préoccupante dans le département, selon Fily Sissoko, un habitant de Saraya.

"La circulation est bloquée au niveau de plusieurs villages du département de Saraya. A Missirah Sirimana, le corbillard n'a pu arriver à destination pour récupérer le corps sans vie d'une fille décédée en cours d'évacuation sur une moto tricycle. Nous sommes en danger total ici à Saraya", a-t-il déclaré.

Fily Sissoko craint de voir ces drames susciter de la frustration chez les populations locales.

"Nous tirons la sonnette d'alarme face à l'état de délabrement avancé des routes qui empêchent l'accès rapide aux structures sanitaires et met en péril des vies humaines", a-t-il alerté.

Il a lancé un appel à l'Etat du Sénégal, pour une intervention d'urgence visant à désenclaver les communes inondées, surtout celle de Missirah Sirimana, en vue de garantir l'accès des populations aux soins sanitaires.

Le maire de la commune de Missirah Sirimana, Karamba Cissokho, a fait observer que la route reliant Saraya via Saeinssoutou se trouve "en très mauvais état".

"Cela fait plus de trois ans que nous vivons ce calvaire, et c'est une route qui a été construite depuis 1989. Elle n'a plus de latérite. Nous sommes complétement coupés du reste de la région et aucun véhicule ne peut entrer ou sortir", a-t-il déploré.

L'élu local a signalé que deux enfants ont perdu la vie mardi matin au cours de leur évacuation vers le centre de santé de Saraya.

"Nous avons perdu, hier, à 5 heures du matin, des enfants au cours d'une évacuation vers le centre de santé de Saraya parce que la route est bloquée par des camions qui sont tombés en panne", sans compter que la route n'est pas praticable, a-t-il dit, ajoutant que plusieurs endroits sont coupés entre Missirah Sirimana et le village de Kondokho.

Contacté par l'APS, le médecin-chef du district sanitaire de Saraya, docteur Baba Camara, a confirmé cette information.

"Recrudescence des maladies"

La route desservant la zone sur 21 kilomètres est coupée entre Missirah Sirimana et Kondokho. Même les motos "ne peuvent pas passer à cause de la situation chaotique" de cette voie conduisant à la commune de Missirah Sirimana, a-t-il déclaré.

Le maire Karamba Cissokho réclame la construction de cette route reliant Missirah Sirimana à la ville de Saraya pour faciliter les déplacements et désenclaver la zone.

"Il faut que l'Etat du Sénégal nous construise la route, et ça ne peut pas attendre. C'est un cri du coeur vraiment que nous lançons aujourd'hui parce que les dégâts sont nombreux et nous avons déjà enregistré des cas de décès en cours d'évacuation. Nous avons peur en cette période d'hivernage", a-t-il plaidé.

Il a signalé également un problème de l'insécurité dans sa commune frontalière avec le Mali et qui abrite des sites d'orpaillage.

"Le département de Saraya est confronté à des difficultés d'accès aux soins sanitaires de qualité surtout en cette période d'hivernage marquée par la recrudescence des maladies notamment le paludisme qui continue de faire des ravages" dans la zone, a-t-il relevé.

Le médecin-chef du district sanitaire de Saraya note, de son côté, que la santé des populations est intimement liée au développement des infrastructures routières.

"Les déterminants environnementaux, à savoir l'état des routes, l'assainissement de même que les déficits en moyens de transport comme les ambulances nous posent des problèmes dans le département de Saraya", a déploré docteur Baba Camara.

Il a déploré l'absence des routes praticables dans le département de Saraya qui retardent les ambulances lors des évacuations vers le centre de santé.

"Nous avons un véritable problème à Saraya avec les évacuations et tout cela freinent considérablement le développement sanitaire de la zone", a-t-il martelé.

Il a invité les autorités et les entreprises minières opérant dans le département de Saraya à plus d'efforts, afin de maintenir les acquis obtenus ces dernières années sur le plan sanitaire dans le cadre de la lutte contre la mortalité maternelle, infantile et juvénile.

Les acquis enregistrés concernent également la réduction de l'incidence palustre dans la zone, a-t-il laissé entendre.