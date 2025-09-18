Sénégal: Matam - Plus de 1000 personnes consultées à Goudoudé Diobé par l'ASFO

17 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Goudoudé Diobé — Plus de 1000 personnes ont bénéficié de consultations médicales gratuites à Goudoudé Diobé, dans la commune de Dabia, à l'initiative de "Actions sanitaires pour le Fouta (ASFO)", a indiqué Dr Abdoul Baba Bocoum, membre de cette organisation regroupant des étudiants en médecine, des médecins, pharmaciens et dentistes originaires du Fouta.

"Nous avons noté une très grande affluence ici à Goudoudé Diobé. Si on se réfère à la première journée, on peut dire qu'on a pu consulter plus de 1000 personnes dans les 48 heures qui sont dédiées à ce village, dans le cadre de la caravane 2025 de ASFO", a dit le chef d'équipe et médecin généraliste, Dr Abdoul Baba Bocoum.

Il faisait, mercredi, le bilan des deux jours de consultations dans le cadre de la 26ème édition de la caravane médicale de l'association.

L'ancien président de ASFO a précisé que plusieurs pathologies ont été constatées lors de ces journées médicales, notamment les lombosciatalgies, qui concernent les douleurs lombaires, des hypertensions artérielles mal suivies et plusieurs maladies liées à la dermatologie.

Du côté des enfants, le médecin a fait état de beaucoup de cas de malnutrition qui ont été bien traités par des spécialistes appuyés par des agents communautaires du village.

"Pour ces deux journées, nous nous sommes déplacés avec des spécialistes en gériatrie, dermatologie, cardiologie. Il y a aussi des urologues, une spécialité qui colle avec le thème de cette édition qui porte sur "les cancers urogénitaux", des gynécologues, des dentistes et des pharmaciens", a détaillé Dr Bocoum.

En plus de Goudoudé Diobé, trois autres équipes étaient en même temps à Taïba Nguéyène, à Ndouloumadji et à Doumga Rindiaw où une association locale pour le développement a sollicité ASFO pour trois jours de consultations gratuites dans le cadre de cette caravane médicale.

Sylla Diongto, Loumbal Baladji, Ganguel Soulé et Padalal sont les quatre autres localités concernées par cette édition.

La caravane médicale de ASFO se tient dans le Fouta, depuis 26 ans, en alternance dans les départements de Matam et de Podor.

