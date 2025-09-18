Sénégal: Thiès - Le restaurant 'Kawsara' sera déplacé en vue d'une bonne exécution des travaux routiers, selon le maire

Thiès — Le restaurant "Kawsara" sera déplacé, a annoncé le maire de Thiès (ouest), Babacar Diop, jugeant cette mesure nécessaire à la bonne exécution des travaux routiers visant à faciliter l'accès des habitants de la ville à l'autoroute à péage.

Le restaurant "Kawsara" est situé sur l'avenue Caen, près du lycée El Hadji-Malick-Sy, entre la route nationale et les deux voies reliant l'autoroute à la ville.

L'Agence des travaux et de gestion des routes (AGEROUTE) envisage d'aménager un carrefour giratoire, parmi d'autres infrastructures routières destinées à fluidifier la circulation à Thiès.

Le restaurant "Kawsara", en raison de son emplacement, est un obstacle à la réalisation de ces travaux, a dit Babacar Diop sur la base d'un rapport de l'AGEROUTE.

"Le restaurant 'Kawsara' ne peut pas bloquer les travaux, nous osons espérer que la situation sera décantée rapidement", a poursuivi M. Diop, ajoutant que "cette décision répond à un impératif de sécurité routière, en dehors de l'objectif d'achever la construction de la nouvelle route reliant la ville à l'autoroute à péage."

"Nous comptons installer un giratoire à ce niveau, raison pour laquelle nous lui (au propriétaire du restaurant) avons adressé une correspondance pour qu'il se prépare à quitter", a dit le maire de Thiès.

Lors d'un point de presse, le propriétaire du restaurant "Kawsara", Mame Cheikh Ndoye, a dit désapprouver la démarche de la municipalité.

"Quel acte les autorités ont-elles posé pour me faire partir d'ici ?", s'est-il demandé, tout en reconnaissant que trois sites lui ont été proposés, qui ne lui conviennent pas.

"Je demande s'il est normal qu'on écrive un papier pour me faire partir. Pour le moment, c'est ce qui a été fait", a-t-il ajouté, se disant toutefois "prêt à partir", tout en souhaitant que l'État l'aide à déplacer son restaurant.