Sénégal: Tambacounda - Une campagne de circoncision cible 250 enfants

Tambacounda — Deux cent cinquante enfants venus de différents quartiers de la ville de Tambacounda (est) et de villages environnants ont été circoncis dans le cadre d'une campagne lancée mardi par le mouvement Al Falah.

Al Falah est un mouvement qui s'active dans l'éducation coranique et la promotion de la Sunna du Prophète Mohamed (PSL). Il intervient également dans le social et le secteur de la santé. Son siège national se trouve à Dakar.

"Cette activité de circoncision, nous le faisons pour venir en aide aux populations, surtout celles qui n'ont pas les moyens. Nous sommes à notre 8ème édition, chaque année, on circoncit des enfants [...], parfois même âgés de 12, 13 ou 14 ans", a déclaré docteur Bourahima Camara, responsable de cette journée de circoncision.

Cette activité de consultation et de circoncision se déroulant au poste de santé du quartier Gouye, dans la commune de Tambacounda, a suscité un grand engouement chez les populations venues de plusieurs quartiers de la ville et de villages environnants.

"Pour cette année, nous avons ciblé 250 enfants et pour cette première journée, nous sommes déjà à plus de 100 enfants circoncis", a souligné docteur Camara.

Pour la prise en charge des enfants, le personnel vient en grande partie de Dakar, de l'hôpital de la solidarité islamique Al Falah et de Dalal Diam en particulier.

L'autre partie du personnel soignant vient de Tambacounda, dont des agents des sapeurs-pompiers, de l'hôpital régional et du poste de santé de Gouye.

Il a assuré que les spécialistes se sont entourés des garanties nécessaires avant une quelconque intervention.

Tout ce dont l'enfant a besoin avant toute intervention, y compris son alimentation pendant la période de surveillance, est assuré les équipes du mouvement Al Falah, appuyé par des partenaires et de bonnes volontés, a fait savoir Bourahima Camara.

"Nous allons examiner l'enfant pour voir s'il n'a pas de fièvre ou de tares chroniques qui peuvent contre-indiquer l'acte de circoncision. Si tout est normal, nous passons à l'acte, et le parent ne débourse aucun franc", a-t-il dit.

Dans le cadre de la campagne de consultation et de circoncision gratuite qui va se poursuive jusqu'au 26 septembre, des séances de consultations de maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension artérielle et l'hépatite B sont également prévues.