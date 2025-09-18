Maroc: Driss Lachguar - L'action féminine ittihadie revêt une importance stratégique dans le processus de consolidation de la démocratie dans notre pays

Dans le cadre de la mobilisation optimale déployée par la direction de l'Union socialiste des forces populaires de même que par les différentes instances et structures du parti aux niveaux central et local en perspective des prochaines échéances électorales, l'Organisation des femmes ittihadies (OFI) a tenu le 15 septembre 2025 au siège central du parti à Rabat, une réunion de concertation et de consultation élargie avec le Premier secrétaire du parti de la Rose, Driss Lachguar, avec la participation des membres du secrétariat national de l'Organisation.

Cette réunion, dédiée à l'examen des nouvelles mutations de la scène politique et sociale nationale et internationale, a été structurellement l'occasion de réitérer le caractère solide des rapports organiques qui rattachent l'organisation féminine ittihadie au parti des forces populaires et de mettre en avant l'engagement inébranlable à la poursuite de la défense des droits de la femme marocaine et de son positionnement en plein milieu des prises de décision politiques et institutionnelles.

Lors de cette rencontre, Driss Lachguar a mis l'accent sur l'importance stratégique que revêt l'action féminine ittihadie quant à la consolidation du processus démocratique dans le pays, en rendant un vibrant hommage aux initiatives pertinentes et laborieuses prises par l'Organisation des femmes ittihadies, tout en mettant en avant l'impératif du renforcement des rôles de leadership assumés par les femmes ittihadies à l'intérieur mais aussi à l'extérieur du parti des forces populaires.

Par ailleurs, les participantes et participants à cette réunion ont focalisé leurs discussions sur les questions ayant trait à la participation pleinement assumée des femmes usfpéistes et à l'opportunité de concrétiser les Hautes Orientations Royales en en faisant des politiques opérationnelles, particulièrement en ce qui a trait à la concrétisation de la parité constitutionnelle et la lutte contre toutes les formes de ségrégation.

Dans ce sillage, le communiqué final a souligné que l'Organisation des femmes ittihadies demeure déterminée à poursuivre l'action militante visant à élever constamment le niveau de la conscience féminine et à judicieusement formuler des suggestions pratiques et opérationnelles en ce qui concerne les éventuelles réformes juridiques et institutionnelles à même de favoriser la participation optimale des femmes à l'action politique, économique et sociale en pleine cohérence avec les valeurs de modernité et d'égalité auxquelles est attaché le parti de l'Union socialiste des forces populaires.

Et le communiqué de mettre en avant que l'OFI tient à demeurer une force suggestive attachée à la défense des questions de la femme marocaine tout en s'ouvrant sur l'ensemble des acteurs du champ politique et de la société civile dans l'objectif ultime d'édifier une société démocratique et moderniste où règnent la justice sociale, la parité et l'égalité des chances.