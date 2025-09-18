Maroc: L'indice de production des industries manufacturières poursuit sa tendance haussière

L'indice de la production des industries manufacturières hors raffinage de pétrole reste sur une tendance haussière, pour le deuxième trimestre consécutif, selon les récentes statistiques publiées par le Haut-commissariat au plan (HCP). Bonne orientation des branches «fabrication de produits à base de tabac» et «métallurgie»

D'après l'institution publique, chargée de la production, de l'analyse et de la publication des statistiques officielles au Maroc, il «a enregistré une hausse de 7% au cours du deuxième trimestre 2025 par rapport à la même période de 2024», suite essentiellement à la hausse des indices de production dans plusieurs branches.

Ces hausses ont été enregistrées particulièrement dans les branches de l'«industrie chimique» (9,3%), de la «fabrication d'autres produits minéraux non métalliques» (10,8%), des «industries alimentaires» (9%), de la «fabrication de produits à base de tabac» (19,1%), de l'«industrie automobile» (5,6%), de la «fabrication d'équipements électriques» (16,3%) et la «métallurgie » (17,2%), a-t-elle souligné dans sa note d'information relative à l'indice de la production industrielle, énergétique et minière (IPIEM, base 100 : 2015) du deuxième trimestre 2025.

A titre de comparaison, au premier trimestre 2025, l'indice de la production avait enregistré une hausse de 3,2% résultant principalement de la hausse des indices de production des branches : l'«industrie chimique» (8,2%), l'«industrie automobile» (12,7%), la «fabrication d'équipements électriques» (24,7%), l'«industrie pharmaceutique» (10,6%), la «fabrication d'autres produits minéraux non métalliques» (2,9%) et la «métallurgie» (14,0%).

Toujours selon le Haut-commissariat, au deuxième trimestre dernier, l'indice de l'«industrie de l'habillement» a en revanche enregistré une baisse de 11,6%, tandis que ceux de la « fabrication d'autres matériels de transport», de l'«industrie du cuir et de la chaussure» et de la «fabrication de produits en caoutchouc et en plastique» ont reculé respectivement de 14,5%, 9,1% et 3,2%.

Au premier trimestre dernier, les données recueillies faisaient état d'une baisse de 27,3% de l'indice de la «fabrication de produits à base de tabac», tandis que ceux de la «fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements», de la «fabrication de boissons», de la «fabrication d'autres matériels de transport» et de la «fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques» avaient reculé respectivement de 6,1%, 5,5%, 12,1% et 5,6%.

Dans sa dernière note d'information, l'institution indique par ailleurs que l'indice de la production des industries extractives a enregistré une hausse de 16,8% au cours du deuxième trimestre.

Cette progression s'explique par la hausse de l'indice de la production des « produits divers des industries extractives » et de celui des « minerais métalliques » qui ont bondi respectivement de 17,4% et 0,1% au cours de cette période

S'agissant de l'indice de la production de l'énergie électrique, les chiffres montrent qu'il a enregistré, en parallèle, une hausse de 9,4%.

Au trimestre précédent, l'indice de la production des industries extractives avait enregistré une hausse de 10,8%, justifiée par la hausse de l'indice de la production des «produits divers des industries extractives» de 11,3% et de celui des «minerais métalliques» de 0,2% ; tandis que l'indice de la production de l'énergie électrique avait progressé de 7,1%.