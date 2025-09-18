Afrique du Nord: Maroc/Egypte - Le ministre égyptien du Commerce extérieur pour une balance commerciale équilibrée

17 Septembre 2025
Libération (Casablanca)

Le ministre égyptien de l'Investissement et du Commerce extérieur, Hassan El-Khatib, a réitéré la nécessité d'une balance commerciale équilibrée entre le Maroc et l'Egypte.

Dans une déclaration à la presse en marge de ses entretiens avec le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Industrie et du Commerce, chargé du commerce extérieur, Omar Hejira, le ministre égyptien a souligné qu'un accord global existe entre les deux parties pour renforcer les relations commerciales bilatérales et parvenir à un équilibre de la balance commerciale.

Ces entretiens se sont tenus en marge des travaux de la 17e session du Conseil des ministres du Commerce de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), organisée les 15 et 16 septembre au Caire.

Le ministre égyptien a également ajouté que cette entrevue a été axée sur les moyens de promouvoir l'investissement et de surmonter tous les obstacles entravant le développement des échanges commerciaux entre les deux pays, soulignant que cette rencontre a été l'occasion d'évoquer la tenue prochaine, à Marrakech, de la réunion de la commission commerciale mixte, rapporte la MAP.

"Nous ouvrons une nouvelle page dans les relations commerciales entre les deux pays, grâce aux liens privilégiés qui unissent les deux chefs d'Etat le président Abdel Fattah Al-Sissi et Sa Majesté le Roi Mohammed VI", a-t-il déclaré.

Pour sa part, M. Hejira a relevé que ses entretiens avec le ministre égyptien constituent une occasion de faire le point sur les efforts déployés en vue de renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays et de faciliter l'accès des produits et exportations marocains au marché égyptien, dans la perspective de parvenir à un équilibre de la balance commerciale bilatérale.

Dans une déclaration à la MAP, le responsable a en outre indiqué que sa participation à cette 17e session du Conseil des ministres du Commerce de la ZLECAf s'inscrit en droite ligne avec la Vision Royale visant à bâtir des partenariats Sud-Sud solides et fructueux.

Lors de cette session et de ses entretiens bilatéraux avec plusieurs ministres africains, M. Hejira a mis l'accent sur la nécessité d'unifier les positions en vue de bâtir un véritable marché africain, de renforcer la présence des exportations marocaines sur les marchés du continent et de promouvoir les échanges commerciaux intra-africains.

