Mali: Bamako dans les préparatifs du referendum du 21 septembre - La phase 'distribution des cartes d'électeurs' en marche !

Dans l'intervalle d'une semaine du vote référendaire du 21 septembre 2025, les autorités de l'Ambassade de Guinée à Bamako mettent les bouchées doubles pour amener leurs Ressortissants à prendre massivement part à cet autre rendez-vous historique du pays. Dans ce cadre, hier, dimanche 14 septembre, en début d'après-midi, l'Ambassadeur Ansoumane Camara Bafoé, loin des micros et des caméras, a effectué un contrôle de routine aux bureaux de distribution des cartes d'électeurs, aménagés dans les enceintes de sa résidence officielle, sise au coeur du quartier commercial de Bamako. C'est pour se rassurer d'avantage de l'état d'avancement réel du processus de retrait des cartes par les électeurs dûment recensés. Occasion pour le Diplomate qui y veille au grain de constater de visu du déroulé des opérations de retrait requises et prodiguer en voix off des sages conseils aux agents de la commission de distribution desdites cartes afin que les droits de citoyenneté de chaque Guinéen vivant dans sa juridiction diplomatique et consulaire soient respectés.

Dans la perspective du scrutin référendaire du 21 septembre tant attendu, les phases préparatoires du vote annoncé vont bon train au Mali.

En effet, s'agissant de la phase liée au retrait des cartes d'électeurs, c'est dans les locaux de la résidence officielle de l'Ambassadeur de Guinée à Bamako que se déroule le processus de distribution desdits documents sous la supervision du Premier Secrétaire aux Affaires consulaires, Namory Magassouba.

Sous la direction du Chef de la mission diplomatique et consulaire, Général Ansoumane Camara Bafoé, président de la commission électorale en place, les opérations en cours ont démarré officiellement le mercredi 9 septembre 2025.

Depuis ce jour, c'est la UNE de l'actualité sur les points de retrouvaille des Ressortissants guinéens et les réseaux sociaux animés par la communauté guinéenne au Mali. C'est dans ce cadre que l'Ambassadeur Ansoumane Camara alias Bafoé, accompagné de son Chef protocole, El hadj Mamoudou Oularé, a effectué un contrôle de routine dans les bureaux de distribution des cartes d'électeurs pour s'enquérir de l'état d'avancement du processus de retrait des cartes en question.

Conformément à la loi électorale et dans l'esprit de la règle en vigueur, l'opération de distribution journalière des cartes se déroule des 8H00 du matin aux 18h00 du soir. Et ce sont les ayant-droits eux-mêmes qui se présentent aux agents de distribution pour récupérer leur sésame.

Ainsi, selon le rapport dressé lors du passage de l'Ambassadeur Bafoé, à l'issue des cinq premiers jours de l'opération en cours, le taux de retrait des cartes d'électeurs est de l'ordre de 59,85%. «Ce qui est encourageant et constitue un motif de fierté patriotique», s'est félicité N'Faly Kaba, agent consulaire. En rappel, notons qu'à la veille du démarrage officiel de la distribution des cartes, le Premier Secrétaire chargé des affaires consulaires, Namory Magassouba, a invité ses compatriotes recensés d'aller retirer leurs cartes pour pouvoir voter au jour référendaire. C'est dans un communiqué diffusé via réseaux sociaux tard dans la nuit du mardi 8 au mercredi 9 courant.

Au nombre des bonnes oreilles dans lesquelles est tombé le message, il y a celles des Présidents des Coordinations du Fouta Djallon et de la Guinée Forestière. Respectivement, El hadj Abdoulaye dit Doulla Bah (qui a effectué le déplacement avec sa famille pour retirer leurs cartes d'électeur) et le Pasteur Joseph Kourouma (qui s'est lui aussi rendu personnellement sur les lieux de distribution pour retirer la sienne).

À l'analyse du massage de l'Ambassadeur Bafoé et son Secrétaire chargé des questions consulaires à l'adresse du corps électoral de la diaspora guinéenne au Mali, il s'agit d'avoir un taux de participation record et un «OUI» quasiment inclusif du corps électoral. Un double objectif sur lequel mise-t-on également du côté du Bureau du Conseil des Guinéens établis en République du Mali et des mouvements de soutien du Président Mamadi Doumbouya.

Bref, ce tour de contrôle effectué sur le terrain par l'Ambassadeur Général Bafoé est, certes, de routine. Mais, tout porte à croire qu'il aura servi d'occasion d'inspirer aux agents distributeurs des cartes des attitudes légales frisant la loyauté dans la légalité, l'humilité et le respect strict des vertus et des valeurs républicaines requises.

Wait and see !