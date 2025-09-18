Sénégal: Manque de subventions pour les compétitions internationales - Le Jaraaf et Génération Foot dans l'expectative

A quelques jours de leur entrée en lice dans tour préliminaire de la Ligue des champions et de la Coupe Caf, le Jaraaf et Génération sont toujours dans l'expectative. Si la préparation sportive est bien au points, les deux clubs sénégalais espèrent encore le soutien financier du ministére des sports. Mais aussi le retour des subventions accordées aux clubs engagés dans les compétitions et auxquelles l'Etat avait décidé de suspendre au mois de février dernier.

revenir sur sa décision de se désengager. S'il a tenu à rassurer sur la préparation du champion du Sénégal qui entré en lice le 21 septembre prochain à domicilele 28 septembre contre le club Camerounais de la Colombe sportive, Pape Momar Lo, vice-président du Jaraaf n'a pas manqué de relever les difficultés auxquelles le club « Vert et Blanc » sont confrontées avec l'absence du soutien financier allouées à la veilles des compétitions interclubs africaines.

« C'est un peu difficile, c'est pourquoi Génération Foot comme le Jaraaf avaient demandé au ministre de différer la mesure pour nous permettre justement de boucler notre année budgétaire en cours. Parce que la mesure du ministère des Sports, c'était au mois de février. On était déjà en pleine saison sportive. Six mois après, on va en Afrique.

Nous comprenons très aisément que les équipes ne peuvent pas, en une année budgétaire, modifier leur chapeau et modifier leur rubrique pour aller chercher des financements », a-t-il indiqué sur RFM.

« Sur le plan sportif, l'équipe est en regroupement depuis le 11 août, avec une fatigue réduite au début. Mais avant la fin du mois d'août, les joueurs au complet étaient déjà au regroupement. Donc à ce niveau-là, la préparation va très bien sur la direction de l'entraineur Souleymane Diallo.

Sur le plan administratif également, le Jaraaf avait déjà tout anticipé selon les directives de la CAF. Avant donc le 30 août, nous avons enregistré l'ensemble de nos licences qui étaient déjà sur la plateforme disponible, et les autres qui étaient déjà en place. Il restait justement les derniers venus, et nous espérons que lors de l'ouverture de la deuxième fenêtre d'enregistrement, tous les joueurs seront régularisés », poursuit-il

Cette mesure affecte également Génération Foot, l'autre représentant du Sénégal en Coupe de la Confédération Africaine. Les Académiciens ont aussi étalé leurs préoccupations attendent selon Talla Fall, directeur de la communication, d'être édifiée concernant la subvention.

«Pour ce qui est de la subvention, on est vraiment dans l'expectative. On ne sait pas de quoi ça retourne. Pour le moment, on continue à s'entraîner. On attend, on n'a encore rien vu. J'espère que ça va bouger cette semaine. Parce que là, on joue notre premier match dimanche au stade Lat Dior de Thiès. Dans le cadre de la préparation, nous on y est. De même que le Jaraaf , je pense qu'il est logé dans la même enseigne que nous. Pour dire vrai, on n'a rien reçu pour le moment. J'espère que ça va bouger d'un moment à l'autre. Ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire et qu'on va nous refuser cette année. Maintenant, on attend la réaction des responsables. D'ici là, peut-être qu'ils vont faire signe de vie. Voilà, là où on en est actuellement », confie-t-il