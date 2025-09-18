Maroc: Ifrane - Conférence internationale sur le tourisme durable, le 24 septembre

Une conférence internationale de haut niveau consacrée au tourisme durable sera organisée, le 24 septembre prochain à Ifrane, à l'initiative de la Société marocaine d'ingénierie touristique (SMIT).

Cet événement, qui réunira près de 150 décideurs, experts et investisseurs nationaux et internationaux, mettra en avant le potentiel de la perle du Moyen Atlas en matière d'écotourisme et d'investissement durable, indique un communiqué des organisateurs.

La conférence a pour objectifs de promouvoir l'écotourisme et l'investissement durable dans les parcs naturels, d'explorer les mécanismes de soutien à l'investissement éco-touristique, de favoriser les synergies entre tourisme et agriculture durable et de valoriser le patrimoine naturel tout en renforçant l'entrepreneuriat local, ajoute la même source.

A cet égard, trois panels stratégiques seront organisés autour de thématiques majeures, notamment l'investissement dans les parcs naturels, avec un focus sur les modèles innovants d'hébergement durable et l'équilibre entre croissance économique et préservation des écosystèmes, rapporte la MAP.

Il sera également question du tourisme dans les zones sahariennes et oasiennes, en examinant les opportunités et défis, l'impact sur les communautés locales, l'intégration de l'innovation et des technologies et la promotion de destinations uniques, ajoute le communiqué, notant que le troisième panel sera consacré à la synergie entre tourisme et agriculture durable, en mettant en avant les projets agrotouristiques, la valorisation des savoir-faire traditionnels, les mécanismes de financement hybrides et la coopération internationale.

La conférence mettra en avant les parcs naturels du Royaume ainsi que ses régions sahariennes et oasiennes, dans l'objectif de préserver la nature, de dynamiser les territoires et de soutenir les petites entreprises, notent les organisateurs.

Elle ambitionne également de favoriser les investissements responsables, de créer des passerelles entre tourisme et agriculture, de valoriser le patrimoine naturel et de renforcer l'entrepreneuriat local, contribuant ainsi à l'édification d'un tourisme durable et inclusif.

Ce rendez-vous marque le lancement d'une nouvelle dynamique visant à soutenir la montée en puissance du tourisme durable au Maroc, à stimuler l'investissement territorial, à valoriser le potentiel rural pour les cinq prochaines années et à renforcer la coopération public-privé en faveur d'un tourisme inclusif et responsable.