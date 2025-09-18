Maroc: Regional Cyber Week - La cybersécurité ne peut se bâtir sans une coopération internationale solide

La cybersécurité ne peut se bâtir sans une coopération internationale solide, capable d'anticiper les menaces, de partager les bonnes pratiques et de répondre rapidement aux crises, ont souligné les participants à un panel organisé, mardi à Rabat, dans le cadre de la Semaine régionale de la cybersécurité "Regional Cyber Week".

Ce panel, qui aborde le "renforcement de la résilience grâce à la collaboration et à la sécurité des infrastructures", a également été l'occasion pour les intervenants de souligner la nécessité d'adopter une approche holistique, qui repose à la fois sur les aspects techniques de la cybersécurité et ceux en lien avec la gouvernance, la sensibilisation, la formation et l'engagement humain.

Dans ce sillage, le général de brigade Abdellah Boutrig, directeur général de la Direction générale de la sécurité des systèmes d'information (DGSSI), a relevé que la collaboration est un élément essentiel à la création d'un écosystème numérique sûr, qui dépasse les frontières nationales et s'inscrit dans un effort collectif pour "protéger le continent africain et nos partenaires mondiaux".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Dans un monde interconnecté, la protection des infrastructures critiques n'est plus une option, c'est un impératif stratégique", a-t-il insisté, soulignant que les systèmes informatiques liés aux secteurs de l'énergie, du transport, de la santé et de la communication sont désormais "au coeur de nos économies et de nos sociétés".

La moindre vulnérabilité expose ces systèmes à des risques aux répercussions profondes aussi bien sur la continuité des services que sur la confiance des citoyens et des partenaires internationaux, a-t-il prévenu, en notant que les nouvelles innovations technologiques telles que l'intelligence artificielle (IA) et le Cloud ont transformé le paradigme dans le domaine de la cybersécurité, en offrant des outils puissants pour détecter et neutraliser les menaces.

Pour sa part, le directeur du Centre régional arabe de cybersécurité (RCC), Badar Ali Al Salehi, a affirmé que la résilience cybernétique repose sur la capacité d'un système à faire face à des attaques numériques tout en garantissant la continuité des services.

L'adoption de stratégies reposant sur l'anticipation, la réactivité et la récupération rapide est cruciale pour préserver la confiance des usagers et limiter les pertes financières engendrées par les cyberattaques, a précisé M. Al Salhi, estimant que l'IA peut jouer un rôle central, compte tenu de ses capacités à analyser en temps réel d'énormes volumes de données et de prévoir les attaques.

Organisée sur Hautes Instructions Royales par la Direction générale de la sécurité des systèmes d'information, relevant de l'Administration de la défense nationale, en partenariat avec le Centre régional arabe de cybersécurité, la Semaine régionale de la cybersécurité est placée sous le thème "L'avenir de la cybersécurité : la souveraineté numérique pour un développement économique durable".

Ce conclave, qui se poursuit jusqu'au 19 septembre, est l'occasion pour hauts responsables gouvernementaux, experts et acteurs des secteurs public et privé du Maroc, du monde arabe et de l'Afrique de débattre des enjeux de la cyber-résilience à l'ère des technologies émergentes.