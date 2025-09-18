Maroc: Les dépôts auprès des banques augmentent de 8,3% à fin juillet

17 Septembre 2025
Libération (Casablanca)

Les dépôts auprès des banques se sont établis à 1.303,1 milliards de dirhams (MMDH) à fin juillet dernier, affichant une hausse annuelle de 8,3%, ressort-il du récent tableau de bord "Crédits-Dépôts bancaires" de Bank Al-Maghrib (BAM).

Les dépôts des ménages ont enregistré, d'une année à l'autre, une amélioration de 6,4% à 948,2 MMDH, dont 214,6 MMDH détenus par les Marocains résidant à l'étranger (MRE), précise la Banque centrale.

Pour les entreprises non financières privées, leurs dépôts ont atteint 229,1 MMDH, en augmentation de 9,7% par rapport à fin juillet 2024, fait savoir la même source.

S'agissant des taux de rémunération des dépôts à terme, ils ont enregistré des baisses au mois de juillet de 11 points de base (pbs) à 2,16% pour ceux à 6 mois et de 39 pbs à 2,57% pour ceux à 12 mois.

Concernant le taux minimum de rémunération des comptes d'épargne, il a été fixé à 1,91% pour le deuxième semestre 2025, soit une baisse de 30 pbs par rapport au semestre écoulé.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2025 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.