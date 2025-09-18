Maroc: Automobile - Casablanca à l'heure du Salon MEAM 2025

Le Salon MEAM (Mobilité Electrique & Aftermarket) a ouvert ses portes, mardi à Casablanca, pour une deuxième édition consacrée à la mobilité électrique, la formation et l'innovation.

Co-organisé par Global Fairs & Events et l'Association professionnelle intersectorielle pour la mobilité électrique (APIME), ce rendez-vous international réunit jusqu'au 18 septembre les principaux acteurs du secteur automobile, en pleine mutation vers une économie plus verte, connectée et intelligente.

Intervenant à cette occasion, le président de l'APIME, Omar El Harti, a souligné que cette deuxième édition du Salon MEAM s'inscrit dans une dynamique internationale marquée par une croissance soutenue du marché des véhicules électriques.

D'après lui, les véhicules électriques devraient représenter plus de 25% des ventes mondiales de voitures neuves en 2025, alors que l'infrastructure publique de recharge connaîtrait une forte progression avec près de 2 millions de bornes rapides prévues à l'horizon 2024, contre environ 1,2 million en 2023.

M. El Harti a mis en avant la volonté de l'APIME de structurer un écosystème national solide, couvrant toute la chaîne de valeur de la mobilité électrique, depuis la recherche et le développement jusqu'à la maintenance et l'aftermarket, rapporte la MAP.

L'association oeuvre à la promotion des compétences techniques et professionnelles, notamment à travers des formations spécialisées et des partenariats, dans l'objectif de garantir une expérience client optimale.

Le président de l'APIME a également insisté sur la nécessité d'intégrer davantage d'entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle dès les prochaines éditions, afin d'accélérer l'innovation, d'optimiser les services et d'anticiper les nouveaux besoins du secteur.

"Notre ambition est de bâtir un écosystème pérenne et compétitif, capable d'accompagner les véhicules électriques tout au long de leur cycle de vie", a-t-il fait savoir.

L'édition 2025 met l'accent sur la formation des professionnels indépendants de la réparation et de la maintenance, avec un programme de sessions certifiantes portant sur les technologies de diagnostic électronique, les normes de sécurité en intervention et l'adaptation des ateliers aux standards internationaux.

Placé sous l'égide du ministère de l'Industrie et du Commerce, ce salon propose aussi un espace interactif de type Test Drive permettant aux visiteurs d'expérimenter trottinettes et motos électriques, en plus d'un programme de conférences, ateliers et démonstrations portant sur les technologies de batteries, les infrastructures de recharge et les solutions d'écomobilité pour les villes intelligentes.

Véritable plateforme de rencontres et de partenariats, le salon ambitionne de fédérer industriels, équipementiers, distributeurs, institutionnels, centres de formation et experts autour des enjeux de la transition énergétique.