Maroc: Port de Tanger - Légère baisse des débarquements de pêche à fin août

17 Septembre 2025
Libération (Casablanca)

Les débarquements de la pêche côtière et artisanale au niveau du port de Tanger ont atteint 2.827 tonnes (T) à fin août 2025, en baisse de 3% par rapport à la même période une année auparavant, selon l'Office national des pêches (ONP).

La valeur marchande de ces captures a augmenté de 13% à plus de 137,30 millions de dirhams (MDH) au cours des huit premiers mois de 2025, contre plus de 121,63 MDH à fin août 2024, a précisé l'ONP dans son dernier rapport concernant les statistiques de la pêche côtière et artisanale au Maroc.

Par espèce, les quantités de poissons pélagiques débarquées dans ce port ont reculé de 8% à fin août dernier à 1.815 T, pour une valeur estimée à plus de 64,86 MDH (+7%), contre 60,55 MDH/1.979 T à fin août 2024.

Les débarquements des poissons blancs ont, quant à eux, progressé de 16% à 471 T, pour une valeur d'environ 28,29 MDH (+6%), contre plus de 26,73 MDH/ 405 T en glissement annuel.

S'agissant des débarquements des céphalopodes, ils ont baissé de 5% à 368 T pour des recettes de plus de 31,97 MDH (+41%), tandis que pour les crustacés, les débarquements ont augmenté de 21% à 173 T, générant des revenus de plus de 12,18 MDH (+4%).

Au niveau national, les débarquements des produits commercialisés de la pêche côtière et artisanale ont atteint 682.672 T à fin août dernier, en baisse de 11% par rapport à la même période une année auparavant. En valeur, ces débarquements ont reculé à environ 7,37 milliards de dirhams (MMDH), contre plus de 7,41 MMDH en glissement annuel.

