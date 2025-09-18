Sénégal: Amenagement et developpement du pôle territoire Nord - Les résultats du Schéma directeur présentés aux acteurs

18 Septembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Jeanne SAGNA (correspondante)

Un Comité régional de développement (Crd) sur l'examen des résultats du bilan diagnostic du Schéma directeur d'aménagement et de développement territorial (Sdadt) du pôle territoire Nord, s'est tenu, hier mercredi, à Saint-Louis. L'objectif est d'identifier les atouts et contraintes de la région afin de tracer les perspectives d'un développement inclusif et durable.

Les premiers résultats du Schéma directeur d'aménagement et de développement territorial (Sdadt) du pôle territoire Nord ont été partagés, hier à Saint-Louis, au cours d'un Comité régional de développement (Crd).Le Sdadt a été mené par l'Agence nationale d'aménagement du territoire (Anat), avec l'appui de l'Onu-Habitat et la Saed.

« Ce processus est pratiquement à son terme. Les données ont été recueillies, analysées, et il s'agit aujourd'hui d'en faire une présentation aux acteurs territoriaux, en vue de la validation du bilan diagnostic », a expliqué le gouverneur de Saint-Louis, Al Hassan Sall.Il a insisté sur les défis climatiques auxquels fait face la région, tels que les inondations et l'avancée de la mer à la Langue de Barbarie.

Pour le directeur général de l'Anat, Tidiane Sidibé, cette étape s'inscrit dans une dynamique nationale. « Ce processus repose sur deux axes majeurs, la structuration des outils de planification et une gouvernance territoriale efficace », a souligné M. Sidibé.À l'en croire, cette rencontre permet de valider les données, mais aussi de recueillir les observations et contributions des acteurs locaux.

Le partenaire technique du projet a, pour sa part, réaffirmé son engagement à appuyer la planification territoriale. « Ces outils des pôles sont alignés à la "Vision 2050" promue par le gouvernement, mais leur mise en œuvre dépend de l'implication des acteurs locaux », a déclaré Mathias Palliviero, responsable de l'Onu-Habitat pour l'Afrique de l'Ouest.

Il a précisé que cet appui provient du gouvernement italien, via son ministère de l'Environnement.

Le secrétaire général de la Saed a rappelé que sa structure est impliquée depuis plusieurs années aux côtés de l'Anat.

Paul Marie Faye a également souligné l'importance de cette démarche, puisque le pôle Nord est au cœur de son champ d'actions avec la vallée du fleuve Sénégal. « Grâce à ce diagnostic, nous allons mieux comprendre les ressources disponibles, mais aussi les contraintes de développement pour bâtir une planification économique harmonieuse », a indiqué M. Faye.

Des autorités administratives, élus locaux et partenaires techniques ont aussi pris part à la rencontre.

Les participants ont réaffirmé leur volonté commune de bâtir une vision partagée, pour le développement du pôle territoire Nord, conciliant gestion durable des ressources, résilience climatique et inclusion sociale.

