Sénégal: Boy Niang vs Reug-Reug - Le derby Pikine - Thiaroye fixé au 1er janvier 2026

Après deux reports, le duel entre Boy Niang 2, le « Thiapathioly » de Pikine, et Reug Reug, la « Foudre » de Thiaroye, se tiendra le 1er janvier 2026. Le combat Reug Reug (Thiaroye-sur-Mer) - Boy Niang 2 (Boy Niang) a été reprogrammé pour le 1er janvier 2026, après deux reports. Initialement prévu pour le 1er janvier 2025, ce derby avait été présenté comme l'une des plus belles affiches de la saison. Malheureusement, à quelques semaines de l'affrontement, Boy Niang 2 avait annoncé une blessure, certificats médicaux à l'appui, forçant le promoteur à reporter la confrontation.

Le choc avait alors été reprogrammé pour le 4 avril 2025, dans l'espoir de voir le Pikinois rétabli et prêt à en découdre. Mais, coup de théâtre : cette fois, c'est Reug Reug qui déclarait forfait, victime d'une blessure à l'épaule lors d'un entraînement à Dubaï.

Ce deuxième report a été vécu comme un véritable coup de massue par les fans, qui voyaient leurs espoirs de voir ce duel se concrétiser s'éloigner un peu plus. La saison touchait à sa fin, rendant toute reprogrammation impossible avant la trêve.

Makane Mbengue et les deux camps se sont alors entendus. Il fallait attendre que Reug Reug se soigne complètement, obtienne son certificat de guérison, pour fixer une nouvelle date dans un calendrier plus favorable.

C'est désormais chose faite. Après plusieurs semaines d'attente et de spéculations, le certificat médical de Reug Reug a été officiellement déposé, ouvrant la voie à la reprogrammation de ce choc très attendu.

En concertation avec toutes les parties, le promoteur a choisi la date symbolique du 1er janvier 2026, un jour idéal pour lancer la nouvelle saison sur des bases spectaculaires.

Cadeau de Nouvel An

L'affiche a tout pour plaire : deux styles, deux écoles et deux localités voisines qui se livrent une rivalité féroce depuis des décennies. Boy Niang 2, tacticien de Pikine, est réputé pour son engagement physique, sa témérité et son sens du spectacle.

Reug Reug, de son côté, impressionne par sa puissance, son explosivité et ses progrès techniques fulgurants depuis son retour dans l'arène. Ce duel s'annonce comme un choc de titans où l'honneur de Pikine et celui de Thiaroye seront en jeu.

Les amateurs, déjà frustrés par les reports successifs, sont impatients de voir ce face-à-face se tenir enfin. Le promoteur, lui aussi, espère une mobilisation massive du public pour ce rendez-vous qui pourrait battre des records d'affluence.

Le compte à rebours est donc lancé.