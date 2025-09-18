Sénégal: Production de vaccins - L'Institut Pasteur de Dakar, un « modèle », selon des députés européens

Examiner les défis actuels du système de santé sénégalais et formuler des recommandations à l'Union européenne pour stimuler la recherche, l'accroissement de la production de vaccins afin de réduire la dépendance, telle est la quintessence de la visite effectuée, hier, au vaccinopole de Diamniadio par une délégation des députés de la Commission de la santé du Parlement européen.

Le vaccinopole de Diamniadio, dans la région de Dakar, a reçu hier mercredi 17 septembre, une délégation de députés de la Commission de la santé publique du Parlement européen.

À l'issue de cette visite de plus d'une heure et demie, la présidente de la Commission de la santé du Parlement européen, Tilly Metz, a magnifié l'innovation locale développée par l'Institut Pasteur de Dakar au sein du vaccinopole et l'importance de la coopération sanitaire.

« Le message qu'il faut partager à nos partenaires au sein de l'Union européenne, c'est surtout l'innovation locale notée au vaccinopole. Celle-ci contribue à une coopération internationale de lutte contre les maladies, contre les virus entre autres », estime-t-elle.

Mme Metz a, en outre, salué les efforts entrepris par l'Institut Pasteur de Dakar et le vaccinopole dans la production de vaccins, notamment contre la fièvre jaune. « Le Sénégal est parmi les quatre producteurs mondiaux de vaccin contre la fièvre jaune », s'est-elle réjouie.

Selon Tilly Metz, l'Ipd et le vaccinopole sont des « modèles à suivre ». La parlementaire estime qu'il est important de disposer des lieux de fabrication de vaccins en grande quantité et de les rendre accessibles et à des prix abordables.

Sur ce point, elle s'est réjouie de l'approche « non-profit » du vaccinopole, où les bénéfices sont réinvestis dans le système de recherche et de développement.

Le directeur du vaccinopole, Lamine Séne, rappelle que c'est la Team Europe qui a financé à plus de 50 % cette infrastructure dédiée à la production de vaccins. Sur ce plan, précise-t-il, le vaccinopole ambitionne une capacité de 300 millions de doses. « L'objectif est d'atteindre 60 % d'autonomie vaccinale africaine d'ici 2040 », souligne M. Séne.

Pour ce qui concerne des vaccins contre la fièvre jaune, le seul produit localement parmi les 14 du programme sénégalais, le directeur du vaccinopole entend booster considérablement la production de 5 millions à 50 millions de doses annuelles pour couvrir les besoins du continent estimés à 48 millions de doses.

Ainsi, souligne Lamine Séne, le projet vise également la production des autres vaccins du programme élargi de vaccination, la recherche sur les maladies négligées et le développement rapide de vaccins face à de nouveaux virus, afin que l'Afrique puisse « participer à avoir très rapidement un vaccin », souhaite-t-il.