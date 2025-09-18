Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - À Toupah, Jean-Louis Billon promet réconciliation, emplois et équité

À un peu plus d'un mois du scrutin présidentiel du 25 octobre 2025, Jean-Louis Billon, candidat déclaré, a présenté les grandes lignes de son projet de société. C'est à Toupah, dans le département de Dabou, en marge des finales de la deuxième édition du tournoi inter-filiales du Groupe SIFCA, que l'ancien ministre et homme d'affaires a décliné, le 14 septembre 2025, les trois piliers de sa vision de gouvernance.

Relancer l'économie et créer des emplois

Devant un public composé de travailleurs, de chefs d'entreprise, de leaders communautaires et traditionnels, le candidat a placé la cohésion sociale au cœur de son engagement. Pour lui, la Côte d'Ivoire doit impérativement tourner la page des crises passées. « Tous les Ivoiriens et ceux qui vivent en Côte d'Ivoire doivent pouvoir se retrouver après les blessures subies », a-t-il déclaré, promettant de faire de la réconciliation nationale son premier chantier.

Le deuxième axe de son programme est consacré à l'économie et à l'emploi. Jean-Louis Billon s'est engagé à assainir l'environnement des affaires, encourager la création d'entreprises et attirer davantage d'investissements. L'objectif, a-t-il expliqué, est de « générer des emplois, créer des richesses et consolider la prospérité nationale dans un climat de paix et de sécurité ». Pour lui, la jeunesse ivoirienne mérite des opportunités concrètes et un avenir stable.

Le troisième pilier de son programme met en avant la valorisation du capital humain. Formation, compétitivité, santé, actions sociales et développement durable constituent, selon lui, les bases d'une nation forte et équitable. « Un pays fort est un pays où chaque citoyen bénéficie des fruits de la croissance », a-t-il affirmé, appelant à une gouvernance inclusive et résolument tournée vers l'humain.

Le sport comme ciment social

Profitant de cette tribune, le candidat a remercié les communautés locales et particulièrement le peuple adjoukrou pour leur soutien. Il a salué les parrainages qui ont permis la validation de sa candidature, affirmant avec assurance : « Grâce à vous, je vais passer du statut de challenger à celui de champion au soir des élections. »

Jean-Louis Billon a enfin rendu hommage à l'initiative du tournoi SIFCAN, symbole de cohésion et de santé par le sport. Cette compétition, qui a mobilisé 33 000 salariés des 13 filiales du Groupe SIFCA réparties dans six pays, a vu la victoire de la filiale ivoirienne Sania face à Sirdel en finale de football masculin (5-4 aux tirs au but). Les lauréats des autres disciplines football féminin, natation, cyclisme, basket-ball et lutte africaine ont également été distingués, sous les applaudissements des invités et autorités locales.