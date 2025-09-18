Togo: Comment traiter efficacement les déchets médicaux

La gestion des déchets médicaux représente un défi sanitaire majeur. Mal manipulés ou mal éliminés, ces déchets - seringues, gants usagés, pansements souillés, produits chimiques, équipements hors d'usage - exposent les populations et le personnel de santé à des risques graves d'infection et de pollution.

Au Togo, le ministère de la Santé, avec l'appui de la coopération allemande (GIZ), prépare l'adoption d'un cadre national pour la gestion durable des équipements médicaux et des infrastructures sanitaires, afin de mieux encadrer ces pratiques.

La première étape consiste à séparer les déchets médicaux dès leur production dans les hôpitaux, cliniques et laboratoires.

Les déchets infectieux (seringues, compresses, gants souillés) doivent être collectés dans des contenants spécifiques et hermétiques.

Les déchets non dangereux (papier, emballages, restes alimentaires) peuvent suivre la filière classique des ordures ménagères.

Les déchets chimiques et pharmaceutiques nécessitent une gestion spécialisée.

Avant leur transport, certains déchets infectieux peuvent être désinfectés (par autoclave ou désinfection chimique) afin de réduire la charge microbienne. Cette étape limite les risques pour le personnel chargé de la collecte.

Le transport doit se faire dans des véhicules adaptés, avec du personnel formé et équipé. Les déchets ne doivent jamais être mélangés aux ordures domestiques ni exposés dans des décharges publiques, afin d'éviter les contaminations.

Plusieurs options existent :

L'incinération contrôlée : brûler les déchets infectieux à haute température dans des incinérateurs spécialisés, sans polluer l'air.

L'enfouissement sécurisé : pour les déchets solides, dans des fosses spécialement aménagées.

Le recyclage contrôlé : possible pour certains plastiques ou métaux, après désinfection complète.

La réussite de la gestion des déchets médicaux passe aussi par la formation du personnel de santé, l'équipement adéquat des structures et la sensibilisation des populations à ne pas manipuler ou récupérer ces déchets dangereux.

La stratégie nationale en préparation au Togo vise à renforcer ce processus à travers la gouvernance, le financement, la maintenance des équipements et le suivi rigoureux des pratiques.

Bien gérés, les déchets médicaux cessent d'être une menace et deviennent un indicateur de maturité sanitaire. Pour le Togo, leur traitement correct est une condition essentielle pour bâtir un système de santé plus sûr et plus résilient.