Bénin: Bienvenue au pays

18 Septembre 2025
Togonews (Lomé)

Le stade de Kégué à Lomé devient l'hôte de plusieurs rencontres internationales impliquant des clubs et sélections béninoises.

Faute de stades homologués par la CAF et la FIFA sur son territoire, la Fédération béninoise de football a choisi la capitale togolaise comme solution de proximité pour organiser ses prochaines compétitions.

Le programme débute ce vendredi avec un match de Ligue des champions de la CAF entre Dadjè FC du Bénin et Al Ahli de Tripoli (Libye). Une semaine plus tard, place au football féminin avec la confrontation entre les sélections féminines U20 du Bénin et de la Guinée, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde.

Enfin, le public sportif togolais assistera à une affiche de la Coupe de la Confédération CAF, opposant le Coton FC du Bénin au Black Man Warrior du Liberia.

Au-delà du spectacle sportif, ces rencontres incarnent un symbole fort de coopération régionale. En accueillant les matchs béninois, le Togo offre à son voisin une plateforme pour continuer à exister sur la scène internationale malgré les contraintes d'infrastructures.

