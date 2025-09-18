Sénégal: Conseil des ministres du 17-09-2025 - 4 axes majeurs développés par le Président Diomaye Faye

Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a présidé, ce mercredi 17 septembre 2025, le Conseil des ministres. À cette occasion, il a évoqué quatre points majeurs. Les voici.

Culture, artisanat et tourisme au coeur du projet

Pour débuter son Conseil des ministres, le président de la République a évoqué la place centrale occupée par la culture, l'artisanat et le tourisme dans l'Agenda national de transformation. Selon lui, le gouvernement doit impérativement les prendre en compte concernant la relance de la destination touristique Sénégal, tout comme dans la promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Toujours selon Bassirou Diomaye Faye, « la sauvegarde de nos traditions ancestrales, la valorisation optimale de notre potentiel culturel et du savoir-faire très diversifié de nos artisans, artistes et hommes de culture demeurent des bases fondamentales de réussite du Projet pour un Sénégal souverain, juste et prospère ». C'est en ce sens qu'il a demandé au Premier ministre Ousmane Sonko de mobiliser toutes les forces vives de la Nation dans le but de renforcer le rôle et la place de la culture, dans toutes ses expressions, dans l'Agenda national de transformation.

« Le Chef de l'État a indiqué au ministre chargé de la Culture, en relation avec le secrétaire d'État rattaché, l'importance d'asseoir la préservation de notre patrimoine historique, une décentralisation soutenue de la politique culturelle, le déploiement d'une politique innovante de diversification et de labellisation des industries culturelles et créatives, des productions artisanales et de l'offre touristique. Cette volonté politique et économique renforcée autour de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme doit être matérialisée à travers l'édification d'infrastructures culturelles modernes sur l'étendue du territoire national », lit-on dans le communiqué.

Le développement des arts et lettres, ainsi que la protection des droits des artistes, la mobilisation de financements adéquats pour accompagner les acteurs dans la réalisation d'un agenda culturel maîtrisé, appuyé par une stratégie de communication et de promotion touristique consensuelle et adaptée, sont autant de préoccupations du Chef de l'État.

Dans ce cadre, le volet « formation, renforcement des capacités et professionnalisation des acteurs », mais aussi la dotation du secteur de la Culture en ressources humaines de qualité, notamment de conseillers et animateurs culturels, doivent être renforcés afin de mieux dérouler la politique culturelle de la Nation, sous l'égide du gouvernement.

En outre, Bassirou Diomaye Faye souhaite que le ministre chargé de l'Artisanat veille à la rationalisation des structures, interventions et ressources dédiées au secteur, en insistant sur la mise en place d'un fonds national de promotion de l'artisanat. Il veut également qu'il y ait une maîtrise stratégique des aménagements et de l'implantation des établissements hôteliers et touristiques à travers une planification concertée avec les opérateurs-promoteurs, en vue d'accroître de façon notable les capacités d'hébergement du pays. « Il convient de consolider un modèle économique compétitif de la destination Sénégal, au regard des avantages comparatifs du pays à vulgariser sur les marchés émetteurs », souligne le Président.

Le ministre chargé du Tourisme devra ainsi revitaliser les sites et zones touristiques comme la Petite-Côte, Cap Skirring, les îles du Saloum, Gorée ; restructurer et relancer le crédit hôtelier, mais également le Conseil national du Tourisme ainsi que les activités de la SAPCO. Cette dernière doit d'ailleurs définir une nouvelle convention-cadre de partenariat avec l'État.

Pour finir sur cet aspect, Bassirou Diomaye Faye insiste pour que le ministre chargé de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme prépare, avec l'ensemble des acteurs impliqués, la tenue des États généraux du secteur. « Dans cet exercice de co-construction et de mise en convergence des stratégies et des interventions, il s'agit, d'une part, de conforter un aménagement attractif du Sénégal qui valorise significativement le savoir-faire de nos artisans et notre potentiel culturel et touristique exceptionnel et, d'autre part, de renforcer la création d'emplois et le développement intégré des filières, en cohérence avec la Vision Sénégal 2050 », explique-t-il.

Infrastructures publiques

Ensuite, le Chef de l'État a abordé le chantier de la nouvelle politique de construction et de réalisation d'infrastructures publiques. Selon lui, c'est une priorité gouvernementale. Pour le Président Faye, le ministère dédié aux Infrastructures, créé en ce sens, devra créer une dynamique interministérielle d'exécution de travaux d'infrastructures sectorielles, à fort impact sur la croissance, l'emploi et le bien-être des populations. Ceci sous la supervision du Premier ministre. Ousmane Sonko devra veiller, selon le Chef de l'État, à accentuer le rythme d'exécution de l'ensemble des travaux, chantiers et projets financés et validés, dont la réception définitive, dans les délais, demeure un impératif.

Pour Bassirou Diomaye Faye, le gouvernement doit urgemment construire un secteur des bâtiments et travaux publics souverain et conforme aux exigences de professionnalisation, de patriotisme économique et de transparence portées par les programmes, projets et réformes prioritaires du gouvernement. Cela se fera à travers une concertation avec les acteurs du secteur.

26 septembre, le Sénégal n'oublie pas

Poursuivant sa prise de parole, le Président de la République a souligné l'importance du devoir mémoriel du 26 septembre. À cette date, en 2002, sombrait le bateau Le Joola. Afin de commémorer le 23e anniversaire de cette tragédie, le Chef de l'État souhaite que le gouvernement prenne toutes les dispositions avec les associations de familles des victimes, pour que les commémorations se déroulent bien sur les différents sites concernés.

De plus, il a insisté sur la consolidation de la dynamique de paix, mais aussi sur l'accélération de la mise en place optimale du « Plan Diomaye pour la Casamance ». Le Chef de l'État a « rappelé que le soutien aux familles de retour dans les villages, le renforcement du désenclavement routier, aérien, maritime, fluvial et la relance des activités économiques et sociales des régions administratives polarisées, notamment la valorisation des productions fruitières et agricoles locales, constituent des composantes prioritaires. »

La diaspora au coeur du développement

Le 13 septembre 2025, le Premier ministre Ousmane Sonko était à Monza, en Italie, afin de présenter le Plan de Redressement économique et social (PRES) aux Sénégalais de la diaspora. Occasion saisie par le Président pour parler de l'implication de la diaspora dans le développement national. Après les avoir félicités et encouragés, Bassirou Diomaye Faye considère que « leurs contributions multisectorielles et multiformes ont un impact notable dans le développement économique national et la stabilité sociale ». Il félicite par ailleurs le PM pour le succès de la rencontre en Italie.

De plus, le Chef de l'État a demandé au ministre et au secrétaire d'État chargés des Sénégalais de l'extérieur de « finaliser, sous l'égide du Premier ministre, un programme spécial d'accompagnement et de promotion des Sénégalais de l'extérieur, qui sera lancé le 17 décembre 2025, à l'occasion de la tenue de la première édition de la Journée nationale de la Diaspora ».

Assemblée générale de l'ONU

Pour terminer ce Conseil des ministres, Bassirou Diomaye Faye informe qu'il va se rendre à New York. Son voyage, du 21 au 26 septembre 2025, se fera dans le cadre de sa participation à l'Assemblée générale des Nations Unies.