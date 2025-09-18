Sénégal: La photo officielle des membres du nouveau gouvernement avec le chef de l'État

Dakar — La présidence de la République a rendu publique sur son compte X la photo officielle des membres du nouveau gouvernement avec le chef de l'État à l'issue du Conseil des ministres du mercredi 17 septembre 2025.

Le nouveau gouvernement de 31 membres dont la liste a été publiée le 7 septembre est notamment marqué par le départ de deux figures majeures, Ousmane Diagne et et Jean-Baptiste Tine, ministres de la Justice et de l'Intérieur respectivement dans la précédente équipe.

Yassine Fall, précédemment ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, devient le nouveau garde des Sceaux, Mouhamadou Bamba Cissé prenant le relais de M. Tine au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique.

Déthié Fall, un allié politique de poids du président Bassirou Diomaye Faye et de son Premier ministre Ousmane Sonko, fait son entrée dans la nouvelle équipe comme ministre des Infrastructures.

Amadou Ba est le nouveau ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, poste précédemment occupé par Mountaga Diao.

Le gouvernement s'est également doté d'un nouveau porte-parole avec Marie Rose Khady Fatou Faye, secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des Relations avec les institutions.

Le diplomate Cheikh Niang fait aussi son entrée dans le gouvernement comme ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur.

Selon le Premier ministre, un réaménagement ministériel était devenu nécessaire après la démission du ministre du Travail, Abbas Fall, élu maire de Dakar.

La nouvelle équipe résulte également de l'évaluation du travail accompli par la précédente équipe, des "leçons" et "conclusions" qui en ont découlé, selon le chef du gouvernement.