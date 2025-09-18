Afrique de l'Ouest: 'Le secteur bancaire de l'UEMOA se porte bien', soutient le gouverneur de la BCEAO

17 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le secteur bancaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) a généré un cumul de 650 milliards de francs CFA au cours du premier semestre de cette année, ce qui signifie qu'il se porte bien", a déclaré, mercredi, à Dakar, le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), Jean-Claude Kassi Brou.

"Il y a 135 banques dans l'UEMOA et plus d'une vingtaine d'établissements bancaires", a-t-il dit lors d'un point de presse au siège de la BCEAO, à la suite d'une réunion du comité de politique monétaire de la banque centrale.

Le secteur bancaire de l'UEMOA a généré 650 milliards de francs CFA au cours des six premiers mois de cette année, a indiqué le gouverneur de la BCEAO, ajoutant : "Il se porte bien."

Les banques de l'UEMOA ont un "ratio de solvabilité internationalement utilisé", a-t-il dit.

"La norme pour être en bonne santé, c'est 11,5 %. Or, l'Union en est à 14 %. Elle est donc au-dessus de la norme, ce qui montre que le secteur se porte bien", a insisté Jean-Claude Kassi Brou.

"Il faut s'assurer que le portefeuille est sain, que les crédits sont remboursés. S'assurer aussi que le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux [...] est bien en place et fonctionne de manière efficace", a-t-il poursuivi.

