Sénégal: Saint-Louis - Une spécialiste insiste sur le caractère singulier de la langue des signes

Saint-Louis — La formatrice et consultante Zagbayou Ciré Diémé a mis en évidence le caractère singulier de la langue des signes utilisée par les personnes malentendantes, en insistant sur sa grammaire et sa syntaxe.

"C'est une langue complexe comme le Français et l'Anglais. Elle a sa grammaire, sa propre syntaxe", a-t-elle déclaré dans un entretien à l'APS.

"C'est une langue qu'on apprend, une langue dans laquelle on peut exprimer tout ce qu'on veut dire avec la bouche. Une langue dans laquelle des personnes travaillent et s'occupent de leurs familles", a-t-elle notamment poursuivi.

Mme Zagbayou a souligné la nécessité de mener surtout une campagne de sensibilisation pour que les gens comprennent la Langue des signes américains.

Elle a indiqué qu'en Afrique de l'Ouest, c'est la Langue des signes américains qui est la plus utilisée. C'est un Américain qui en premier s'est intéressé à l'éducation des personnes malentendantes, a-t-elle fait savoir

Elle a par ailleurs salué l'ouverture d'un centre des personnes malentendantes à Pikine, un des quartiers de Saint-Louis. Des enfants malentendants y sont scolarisés pendant un certain nombre d'années et ensuite orientés dans différents ateliers de formation professionnelle couture, coiffure, menuiserie, entre autres, a-t-elle fait savoir.

Spécialiste en langue des signes américains depuis plus d'une décennie, Mme Zagbayou invite les parents à accompagner les enfants malentendants.

"C'est vrai que ce n'est pas facile d'avoir un enfant sourd. Des parents vont même jusqu'à cacher ces enfants dans les maisons et les privent de beaucoup de choses", a-t-elle déploré, préconisant l'application d'une inclusion.

"Ces parents oublient que ce sont des enfants très intelligents. Parce que quand on perd un sens, on le retrouve ailleurs", a-t-elle fait savoir, soulignant que les écoles ont beaucoup intérêt à utiliser la langue des signes.

Elle a signalé que dans les autres pays, il y a des écoles dédiées aux enfants sourds-muets mais ici au Sénégal, ce n'est pas vraiment le cas.

Actuellement en résidence à Saint-Louis, Mme Zagbayou va prendre part au Forum mondial des conteurs prévu aux Émirats arabes unis (EAU) du 19 au 28 septembre 2025. Elle va accompagner le conteur Pape Samba Sow dit "Zoumba" pour traduire simultanément ses contes en Langue des signes américaines.