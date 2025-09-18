Sénégal: Ziguinchor - Des leaders ouest africains en formation sur l'agroécologie à Niaguis

Ziguinchor — Le mouvement panafricain "Nous sommes la solution, célébrons l'agriculture familiale africaine" a lancé, mercredi à Niaguis (Ziguinchor, sud), la 4e édition de sa formation sous-régionale sur les bonnes pratiques agroécologiques, a constaté l'APS.

Prévue du 15 au 20 septembre, cette session réunit des leaders et techniciens venus de huit pays d'Afrique de l'Ouest (Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Ghana, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Mali et Sénégal), membres de 14 associations affiliées au mouvement.

"L'objectif est de renforcer les capacités en techniques culturales agroécologiques, avec un accent sur l'horticulture ", a déclaré Mariama Sonko, présidente du mouvement et responsable de l'Association des zones d'agriculteurs de la Casamance.

Selon elle, la formation privilégie la pratique à la théorie, avec des démonstrations sur des fermes agroécologiques installées dans les zones d'intervention. Ces espaces servent à expérimenter et diffuser des méthodes agricoles durables, adaptées aux réalités locales.

Mme Sonko a par ailleurs plaidé pour un soutien accru de l'État aux initiatives de base. "Si le Sénégal veut atteindre la souveraineté alimentaire, il doit appuyer l'agroécologie, seule voie durable vers l'autonomie alimentaire, financière et environnementale ", a-t-elle souhaité.

Le thème de cette 4e édition, consacré aux techniques culturales en horticulture, vise à harmoniser les savoirs et répondre aux défis rencontrés par les producteurs, notamment dans le maraîchage et l'arboriculture.

Les éditions précédentes avaient respectivement porté sur la fertilité des sols, la production de semences horticoles locales et les bioprotecteurs naturels.

Présente à la cérémonie d'ouverture, Tabara Ndiaye, représentante du Fonds mondial pour l'agroécologie, a salué l'engagement du mouvement et a réaffirmé le soutien de son organisation.

"Nous croyons en ce modèle porté par les communautés. Il est essentiel de renforcer les capacités et de structurer un mouvement panafricain fort ", a-t-elle dit.