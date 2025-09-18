Sénégal: Richard-Toll - Des élèves sensibilisés sur les modules enseignés à l'ISEP

Richard-Toll — Des élèves pensionnaires de différents établissements du primaire et du secondaire ont été sensibilisés, mercredi sur les modules d'enseignement de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel (ISEP) de Richard-Toll (Saint-Louis, nord) dans le cadre des Vacances scolaires patriotiques (VSP) 2025, a constaté un reporter de l'APS.

Cette activité pédagogique initiée par des jeunes du quartier Cité plateau de Richard-Toll, a eu pour thème "Rôle de l'agriculture, de l'élevage et de la transformation des produits locaux dans la souveraineté alimentaire du Sénégal".

"Ce genre d'activité est essentiel pour le développement des compétences et de la conscience citoyenne chez les jeunes. Les sorties scolaires comme celle-ci offre une opportunité unique d'apprentissage en dehors du cadre traditionnel", a dit Mamadou Lamine Niang, un des initiateurs de l'événement.

Il s'exprimait à l'occasion d'une visite pédagogique à l'Institut supérieur de l'enseignement supérieur (ISEP) de Richard-Toll en présence du directeur adjoint chargé des études, Cheikh Tidiane Lom.

Selon lui, cette initiative vise à inculquer aux élèves des connaissances pratiques et théoriques pour promouvoir la souveraineté alimentaire du Sénégal.

"Cette sortie pédagogique revêt d'une importance capitale pour les élèves, car elle leur permettra de mieux comprendre les enjeux de l'agriculture et de l'élevage, deux piliers essentiels dans la transformation systémique de l'agenda 2050", a ajouté M. Niang.

Lors de cette sortie, les élèves ont été sensibilisés sur des modèles en agriculture, en élevage, dans l'agroalimentaire, la mécanique, la transformation, la culture fourragère, des modules dispensés dans cet établissement public d'enseignement supérieur.

Pour sa part, cheikh Tidiane Lom a soutenu que l'immersion de ces élèves s'inscrit dans "une logique d'orientation des jeunes vers des secteurs pourvoyeurs d'emploi qui répondent à la réalité de la zone".

Il a salué l'initiative, mais aussi le choix porté sur l'ISEP, tout en réitérant la disponibilité de l'institut à accompagner la jeunesse vers une souveraineté alimentaire saine et durable.