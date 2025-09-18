Sénégal: Ligue des champions - Youssoupha Mbodji de Slavia Prague honore son premier match avec un doublé

Dakar — Le défenseur sénégalais du SK Slavia Prague (République tchèque), Youssoupha Mbodj, a inscrit un doublé contre Bodo/ Glimt (Norvège), lors de la première journée de la Ligue des champions européenne, mercredi, à Fortuna Arena à Prague.

Le défenseur de 21 ans a marqué, alors qu'il honorait son premier match en Ligue des champions européenne. Il a ouvert le score à la 23e mn contre les Norvégiens du Bodo/ Glimt. Il a marqué son second but à la 74e, sur une passe décisive de son coéquipier tchèque, Lukas Provod qui l'avait aussi servi sur le premier but.

Malheureusement, son équipe va se faire rattraper au score (2-2), à la 78e et à la 90e par l'équipe adverse.

Mbodj est arrivé cette saison à Slavia Prague en provenance de Jihlava, club de deuxième division tchèque avec qui il s'est engagé en juillet 2025. Il n'y jouera que cinq matchs entre juillet et août 2025 avant de rejoindre les Rouge et Blanc.

C'est à Slavia Prague où évoluait, la saison dernière, le jeune défenseur sénégalais, El Hadji Malick Diouf. Le joueur de 21 ans est transféré cette saison à West Ham dans l'élite anglaise.

Au total, neuf footballeurs sénégalais prendront part à l'édition 2025-2026 de la Ligue des champions, soit quatre de plus que l'année dernière. Parmi eux figurent également Lamine Camara et Krépin Diatta, sociétaires de l'AS Monaco (France), qui enchaînent une deuxième participation consécutive.

Ismail Jakobs avec Galatasaray (Turquie),Pape Gueye avec Villarreal (Espagne) Pape Matar Sarr avec Tottenham (Angleterre), Ousseynou Niang et Mamadou Thierno Barry avec l'Union Saint-Gilloise (Belgique), et Nicolas Jackson de Bayern (Allemagne) prendront aussi part à cette édition 2026 de la Ligue des champions européenne.

Nicolas Jackson, nouvelle recrue de Bayern, pourrait disputer son premier match en ligue des champions avec le club bavarois, mercredi, face à Chelsea, son ex équipe.

Camara et Diatta iront défier les Belges du Club Brugge, jeudi à 16h 45 GMT, au Jan Breydel Stadion (Bruges).

Le même jour, leur compatriote du club turc Galatasaray, Jakobs, se déplacera sur la pelouse de Eintracht Francfort à 19h GMT