Ile Maurice: Des menaces aux sondages - Que cache cette relation trouble ?

Le jour même où Rama Sithanen est propulsé à la tête de la Banque de Maurice, son fils Tevin multiplie les menaces - cette fois par écrit - à l'encontre d'Aditi Boolell. Dans un message glaçant, il parle d'arrestations à venir, de fonds de la Mauritius Investment Corporation (MIC) et de procès inévitables, comme s'il détenait déjà des informations confidentielles.

Plus troublant encore, alors que «Dad» attaque aujourd'hui Pulse Analytics et Stéphane Adam, des documents révèlent qu'il avait lui-même sollicité, à la veille des élections, un sondage ciblé sur la circonscription n° 18 (Belle-Rose- Quatre-Bornes). Entre menaces familiales et stratégies électorales, l'affaire Sithanen-Menlo Park prend une tournure explosive.

Lundi soir, le pays a été choqué par la diffusion d'un enregistrement d'une rare violence et de vulgarité, où l'on entend Tevin Sithanen menacer Aditi Boolell et Stéphane Adam. Le ton de l'échange, marqué par insultes et injures, laisse entendre de la part du fils du gouverneur de la Banque de Maurice notamment : «Nou ki kontrol partou aster»,«MIC dan nou lame» ou encore, «Dad pou monn fini dir», ainsi que d'autres propos dégradants tels que «Tonn get to groser gro femel» et «Pou fer aret twa».

Trois jours seulement après que Tevin Sithanen a lancé insultes et menaces par téléphone, il récidive. Cette fois-ci, ce n'est pas par un appel WhatsApp nocturne, mais par écrit. Un message, envoyé le 16 novembre 2024 depuis un numéro confirmé comme étant celui de Tevin Sithanen, parvient à Aditi Boolell. Et ce, le même jour où son père est officiellement nommé à la tête de la Banque centrale.

Des menaces explicites

Dans ce nouveau message, les propos attribués à Tevin Sithanen sont sans ambiguïté : «Arrest on arrival on you and your sister»,«Return 45m MIC», «Will get board minutes nailing you all». Ces formulations ne laissent place à aucun doute quant au ton menaçant et vindicatif de l'échange. Plus troublant encore : l'assurance avec laquelle il évoque des arrestations à venir alors qu'aucune enquête judiciaire n'a été menée à ce stade.

Fuites potentielles ?

La mention de «board minutes» suscite également de vives interrogations. Comment un individu n'ayant aucun rôle officiel dans cette affaire pourrait-il avoir accès à des documents confidentiels du conseil d'administration ? D'où lui vient la certitude de pouvoir annoncer des arrestations à l'avance ? Quel est le lien réel entre les Sithanen et Menlo Park ?

Le rôle de «Dad»

Une question s'impose : Tevin Sithanen bénéficie-t-il d'informations sensibles transmises par son père, Rama Sithanen ? Est-ce que le gouverneur de la Banque de Maurice, directement exposé par la fonction qu'il occupe, alimente son fils en informations internes ? Ou Tevin Sithanen cherche-t-il seulement à donner du poids à ses menaces en invoquant de supposées «sources» ?

Sithanen-Pulse Analytics : alliés d'hier, ennemis d'aujourd'hui ?

Alors que Rama Sithanen, «Dad», accuse aujourd'hui Pulse Analytics et son directeur, Stéphane Adam, d'avoir détourné des millions, de nouveaux éléments révèlent une toute autre histoire. À la veille des élections générales, Pulse Analytics aurait fourni des analyses électorales à Rama Sithanen et à son fils Tevin, notamment pour la circonscription n°18. Des rencontres auraient même eu lieu... au domicile de Rama Sithanen le 19 octobre 2024, confirmé par lui-même.

Comment expliquer qu'un partenaire aussi proche hier soit devenu l'accusé d'une «conspiracy to defraud» aujourd'hui ? Les Sithanen cachent-ils davantage que ce qu'ils laissent paraître ? L'express est en mesure de révéler un document explosif : un rapport soumis aux Sithanen, le 15 octobre 2024, en pleine campagne électorale. Ce rapport, produit par Pulse Analytics et demandé par Rama Sithanen lui-même, à quelques jours des élections.