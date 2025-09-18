Ethiopie: Le pays et les Pays-Bas approfondissent leur collaboration en faveur d'un développement axé sur l'humain

Addis-Abeba — L'Éthiopie et les Pays-Bas ouvrent un nouveau chapitre de leur relation de longue date, passant d'une aide traditionnelle et du partage des connaissances à un modèle fondé sur un développement centré sur l'humain.

Lors d'une réunion conjointe de haut niveau, la ministre d'État des Finances, Semereta Sewasew, a souligné que le partenariat s'appuierait de plus en plus sur des approches innovantes, notamment le financement mixte, afin de garantir que le développement social et l'investissement des entreprises se renforcent mutuellement.

Les discussions ont également mis en lumière les priorités nationales de l'Éthiopie, notamment la stabilisation de la macroéconomie, le renforcement de la participation du secteur privé et le développement de secteurs clés tels que les systèmes alimentaires, la santé, l'eau et l'assainissement.

De sa part, la délégation néerlandaise, composée de hauts fonctionnaires et de conseillers politiques du ministère des Affaires étrangères, a souligné son engagement à renforcer l'intégration des politiques et la cohérence des programmes soutenus par les Pays-Bas.

L'ambassadrice Christine Pirenne a réitéré l'importance d'harmoniser les priorités communes, notamment dans les domaines de l'agriculture et du soutien aux petits exploitants, alors que l'équipe de pays des Pays-Bas prépare sa prochaine stratégie pluriannuelle.

Les deux gouvernements ont réaffirmé leur attachement à la cohérence des politiques et à l'intégration concrète, jetant ainsi les bases d'un cadre de coopération renouvelé, durable, inclusif et résolument axé sur le développement humain.