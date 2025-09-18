Addis-Abeba — Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, et le conseiller principal des États-Unis pour l'Afrique, Massad Boulos, ont tenu un point de presse ce jour au siège de l'UA, à l'issue d'une rencontre axée sur le renforcement des relations bilatérales.

Massad Boulos a qualifié les échanges de stratégiques et significatifs, soulignant qu'ils s'inscrivent dans la volonté du président Donald Trump de renforcer les liens avec l'Afrique.

Il a réaffirmé l'engagement des États-Unis en faveur de la paix, de la stabilité et de la prospérité régionales, précisant que la vision de l'administration américaine est celle d'une Afrique tournée vers les opportunités économiques et le leadership souverain.

Selon lui, la consolidation de la paix est essentielle pour ouvrir la voie à des accords commerciaux transparents, porteurs de croissance durable.

Il a également mis en avant l'intérêt croissant des entreprises américaines à investir sur le continent, aussi bien dans les régions déjà engagées que dans les zones encore inexploitées.

Le conseiller a par ailleurs souligné que l'Union africaine devait jouer un rôle de premier plan dans la recherche de solutions africaines aux défis du continent, et que l'administration Trump considérait l'Afrique comme un partenaire stratégique.

De son côté, Mahmoud Ali Youssouf a qualifié la rencontre de constructive, abordant notamment les questions de paix et sécurité, d'investissement, de commerce et de santé publique.

Il a insisté sur l'importance d'une coopération étroite avec les États-Unis, en particulier pour la promotion de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Les deux parties ont également évoqué le renforcement des capacités du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique), tout en soulignant la nécessité de maintenir un dialogue actif avec l'administration américaine sur les priorités communes.