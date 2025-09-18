Addis-Abeba — Le PDG d'Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew, a confirmé que la cérémonie de pose de la première pierre du nouvel aéroport international de Bishoftu se tiendra début décembre 2025.

Dans une interview à l'ENA, il a précisé que ce projet majeur, estimé à 10 milliards de dollars, constitue l'un des investissements aéroportuaires les plus ambitieux du continent.

Saturé et impossible à agrandir, l'aéroport international de Bole ne répond plus à la croissance rapide de la compagnie.

Le futur aéroport de Bishoftu, situé à 40 km au sud-est d'Addis-Abeba, devrait accueillir 60 millions de passagers par an dès son ouverture, avec une capacité d'expansion jusqu'à 110 millions.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il sera également en mesure de traiter près de 4 millions de tonnes de fret annuellement.

La Banque africaine de développement a déjà promis 500 millions de dollars de financement et oeuvre pour mobiliser les fonds restants.

Doté de quatre pistes et d'infrastructures ultramodernes, ce hub aérien est appelé à renforcer la position d'Ethiopian Airlines sur la scène mondiale et à stimuler l'intégration économique africaine.

Le projet implique toutefois le déplacement d'agriculteurs locaux. Selon Mesfin Tasew, la compagnie finalise des sites de relogement qui seront prêts dès novembre, illustrant son engagement à soutenir les communautés affectées.

« Ce nouvel aéroport est vital pour notre stratégie de croissance et pour l'avenir du transport aérien en Afrique », a souligné le PDG, ajoutant que Bishoftu sera une porte d'entrée majeure reliant le continent au reste du monde.