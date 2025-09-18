Ethiopie: COIPA Italia S.p.A est désireux d'investir davantage au pays

Addis-Abeba — Le PDG de COIPA Italia S.p.A, Vito Favorito, a annoncé que son entreprise souhaite intensifier ses investissements en Éthiopie, en mettant particulièrement l'accent sur le développement des infrastructures ferroviaires.

Récemment, la Société des chemins de fer éthiopiens (ERC) et COIPA Italia S.p.A ont signé un accord-cadre de coopération stratégique visant à renforcer leur collaboration sur les projets d'infrastructures ferroviaires.

Dans un entretien exclusif avec ENA, Favorito a souligné que l'Éthiopie affiche non seulement une forte croissance économique, mais se positionne également comme un acteur clé dans la Corne de l'Afrique.

« Cela nécessite bien sûr un développement infrastructurel supplémentaire », a-t-il précisé.

Il a ajouté que COIPA Italia s'engage à explorer des opportunités de partenariat avec l'ERC pour concrétiser des projets d'infrastructure, soutenir la croissance du marché et contribuer aux ambitieux programmes de développement du gouvernement éthiopien.

Selon Favorito, cet accord ouvre la voie à une collaboration pour la conception de projets complexes dans les secteurs de l'acier et des infrastructures, en s'appuyant sur l'expertise italienne.

Il a souligné que ce partenariat permettrait de tirer parti de l'expérience, des compétences et de la position de leader du marché italien dans ces secteurs.

« Notre partenariat ne se limite pas aux opportunités commerciales ; il vise la collaboration et le partage du meilleur savoir-faire italien », a-t-il noté.

L'accord couvre également un large éventail d'initiatives en phase avec le programme de développement de l'Éthiopie, notamment le renforcement du réseau ferroviaire, la logistique et d'autres secteurs.

Il a également félicité l'Éthiopie pour la réussite de ce projet, le qualifiant d'exemple supplémentaire du partenariat solide entre les entreprises italiennes, le gouvernement italien et l'Éthiopie.