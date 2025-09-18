Afrique: Judo / Mondiaux 2025 des juniors - L'Algérie avec six représentants à Lima

ALGER — Six judokas (5 messieurs et 1 dame) représenteront l'Algérie aux prochains championnats du monde juniors, prévus du 5 au 8 octobre 2025 dans la capitale péruvienne, Lima, suivant la liste d'admission, dévoilée mercredi par les organisateurs.

Il s'agit d'Oussama Abdelhak Hezil (-66 kg), Ayoub Benlaribi (-66 kg), Abdeslam Belbelhout (-73 kg), Imad Mehibel (-81 kg) et Othmane Arbaoui (-100 kg) chez les messieurs, ainsi que Lydia Kechout (+78 kg) chez les dames.

Selon les organisateurs, un total de 396 judokas (210 messieurs et 186 dames), représentant 61 pays des cinq continents ont déjà confirmé leur participation à ces épreuves individuelles des Mondiaux 2025 "juniors", et qui seront immédiatement suivies des épreuves du "par équipes", prévues en une seule journée, le 8 octobre.

Les catégories de poids retenues chez les messieurs sont celles des -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg et +100 kg, alors que chez les dames, les catégories de poids retenues sont celles des -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg et +78 kg.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Avec 18 judokas engagés, le Japon et le Brésil seront les pays les mieux représentés dans les épreuves individuelles de ces Mondiaux 2025, devant l'Italie (17), le Kazakhstan (17) et le Pérou, pays hôte de la compétition, ayant engagé lui aussi 17 judokas.

Pour leur part, certains pays comme le Liban, la Sierra Léone, le Lichtenstein, le Danemark et la Tchéquie n'ont engagé qu'un seul athlète dans la compétition, et font partie des nations les moins bien représentées.

Pour bien préparer cet évènement et augmenter leurs chances de performance, les représentant algériens se sont rendus dernièrement en Ouzbékistan, pour y effectuer un stage bloqué de quinze jours, qui s'étendra jusqu'au 28 septembre courant.

"Ce stage permettra à nos jeunes internationaux de peaufiner leur préparation en prévision de ces Mondiaux", a indiqué l'instance fédérale dans un communiqué, diffusé sur ses réseaux sociaux.

Au mois d'août dernier, la sélection nationale avait effectué plusieurs microcycles de préparation, dont un à Tikjda, sur les hauteurs de la wilaya de Bouira, et qu'elle avait consacré essentiellement au travail physique.

Avant de se rendre en Ouzbékistan, soit le vendredi 12 septembre, la sélection nationale avait bénéficié de trois jours de récupération, dans un centre de thalassothérapie à Alger.