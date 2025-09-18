Afrique: Athlétisme/Mondiaux-2025 - L'Algérien Yasser Triki qualifié pour la finale

17 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

TOKYO — L'athlète algérien Mohamed Yasser Triki, a composté son ticket pour la finale du concours du triple saut des championnats du monde d'athlétisme, lors des qualifications disputées mercredi à Tokyo (Japon).

Engagé dans le groupe A, l'Algérien de 28 ans a arraché sa qualification dès le premier essai mesuré à 17.26 m, ce qui lui a permis de faire partie des 12 athlètes qualifiés pour la finale, prévue vendredi.

De leur côté, les demi-fondistes Djamel Sedjati et Slimane Moula se sont qualifiés en demi-finale du 800 mètres, prévue jeudi à (05h15 heure algérienne), alors que la finale est programmée pour samedi (06h22).

Plus de 2.000 athlètes venus d'environ 200 pays, dont l'Algérie, prennent part au rendez-vous mondial de Tokyo. L'Algérie est présente avec dix athlètes dont une dame: Slimane Moula, Djamel Sedjati et Mohamed Ali Gouaned (800 mètres), Amine Bouanani (110 mètres haies), Haïthem Chenitef (1500 mètres), Abderrezzak Charik et Mohamed Benyettou (Marathon), Yasser Mohamed Tahar Triki (Triple Saut), Oussama Khenoussi (Lancer du disque) et Zahra Tatar (Lancer du marteau/dames).

