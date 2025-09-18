Algérie: Festival international du film d'Imedghassen - Le film algérien 'Nya' remporte le prix du meilleur court-métrage de fiction

BATNA — Le film "Nya" de la réalisatrice algérienne Imene Ayadi a remporté le prix du meilleur court-métrage de fiction du 5éme Festival culturel international du film d'Imedghassen, clôturé mardi, lors d'une cérémonie organisée en plein air tout près du mausolée numide d'Imedghassen, dans la commune de Boumia (wilaya de Batna).

Le film d'Imène Ayadi relate l'histoire de la petite Anya (7 ans) qui vit une enfance heureuse et insouciante, s'apprêtant à fêter le Mawlid Ennabaoui sans se rendre compte de l'ampleur des troubles secouant son pays durant la "décennie noire". Son seul souhait est que son père, journaliste en mission, rentre à temps pour passer les fêtes en famille.

Le film "Nya" s'est également distingué durant le festival grâce à Meriem Medjkane qui a remporté le prix de la meilleure interprétation dans un court-métrage pour son rôle dans ce film.

Le prix du meilleur acteur (toujours dans le court-métrage) est revenu à l'iranien Alireza Sanifar pour son rôle dans le film "Alone Together" d'Omid Mirzaei (Iran), qui a également remporté le prix de la meilleure mise en scène, tandis que le film "Amarela" du réalisateur Nippo-Brésilien André Hayato Saito s'est vu décerner le prix du meilleur scénario.

"The Sun Sets on Beirut" de la libanaise Daniela Stephan, et "A promise to the Sea" de l'égyptienne Hend Sohail, ont remporté le prix du jury pour les courts-métrages.

S'agissant des autres compétitions, étrennées lors de cette 5ème édition du festival, le prix du meilleur court-métrage documentaire a été décerné à "Little Sahara" une co-production entre l'Espagne et la République arabe sahraouie démocratique, réalisée par le mexicain Emilio Marti Lopez.

Le prix du meilleur film d'animation a été attribué à "The Pyramid" de l'égyptien Mohamed Ghazala, tandis que le thriller algérien "Algiers, 196 mètres", de Chakib Taleb Bendiab, a remporté le prix du meilleur film de la Semaine des critiques, et le court-métrage "L'Exécution" de l'algérien Youcef Mahsas le prix du meilleur court-métrage révolutionnaire.

Le commissaire du festival, Issam Taâchit, a indiqué, en présence de cinéastes, d'artistes de renom, algériens et étrangers, et d'intellectuels, que le Festival culturel international du film d'Imedghassen, "désormais le rendez-vous des énergies créatives en matière de 7ème art, présente et promeut le patrimoine culturel et touristique qui fait la fierté de l'Algérie".

La cérémonie de clôture du festival qui a vu la participation de 53 films produits dans 27 pays, a été "exceptionnelle" de l'avis de tous les présents, d'autant qu'elle a été organisée en plein air, dans le voisinage immédiat du mausolée Numide d'Imedghassen, lui conférant une touche d'originalité très appréciée.

Pour rappel, cette manifestation culturelle avait été inaugurée le 10 septembre dernier au théâtre régional de Batna, où le public a pu assister à une sélection de films suivis de débats souvent passionnants.

Des workshops ont également été organisés au profit des jeunes amateurs du 7ème art, axés sur les métiers du cinéma, en plus de tables rondes sur "le roman et le cinéma", et d'excursions touristiques qui ont permis aux participants de découvrir la région des Aurès.

Il convient également de noter que le Vietnam était l'invité d'honneur de l'édition 2025 du festival du film d'Imedghassen, offrant l'opportunité au public de découvrir l'expérience de ce pays dans le domaine du cinéma.