Algérie: Bendouda inspecte l'état d'avancement des travaux de réhabilitation de la Bibliothèque nationale et du projet de numérisation des manuscrits

ALGER — La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a effectué, mercredi à Alger, une visite à la Bibliothèque nationale d'Algérie (BNA), au cours de laquelle elle a inspecté l'état d'avancement des travaux de réhabilitation de cet établissement, ainsi que le projet de numérisation de son fonds documentaire et de ses manuscrits.

Lors de sa visite, la ministre a inspecté le déroulement des travaux de réhabilitation, d'aménagement et de restauration des différentes sections de la BNA, ainsi que le processus de numérisation et de traitement préventif des manuscrits. Elle s'est également enquise des techniques utilisées dans le diagnostic, le traitement, la conservation et la reliure.

Dans ce cadre, Mme Bendouda a écouté un exposé exhaustif présenté par le directeur général de la Bibliothèque, Mounir Behadi, et des experts, sur les différentes étapes des travaux de restauration menés par le service des manuscrits et le laboratoire de restauration et de conservation, ainsi que sur les mesures prises pour numériser le fonds documentaire et les manuscrits de la bibliothèque.

Par la même occasion, Mme Bendouda a indiqué avoir constaté "l'état d'avancement des travaux confiés aux entreprises chargées des projets de réhabilitation du bâtiment de la Bibliothèque nationale, et de la numérisation de son fonds documentaire et de ses manuscrits, afin de les préserver en tant que mémoire nationale", précisant que "l'objectif est de permettre à la BNA de retrouver son éclat et son rayonnement, en tant que vitrine culturelle, scientifique et intellectuelle".

Après avoir écouté des explications détaillées des responsables des trois entreprises chargées de ces projets, la ministre a insisté sur "le respect des délais de réalisation des travaux de réhabilitation et de restauration ainsi que des opérations de numérisation du fonds documentaire de la Bibliothèque (...), l'objectif étant de hisser la BNA au niveau de son statut scientifique et intellectuel", soulignant que "ces initiatives reflètent l'engagement du ministère à protéger le patrimoine culturel national".

Elle a également affirmé être "particulièrement attachée au processus de numérisation du fonds documentaire de la Bibliothèque nationale et des manuscrits qu'elle conserve ainsi que ceux des différents dépôts à travers le territoire national, afin de les rendre accessibles sur les plateformes numériques aux chercheurs et aux lecteurs tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger", soulignant que "cette opération est importante pour sauvegarder le patrimoine national des manuscrits".

Par ailleurs, Mme Bendouda a souligné que son département, en collaboration avec le ministère de l'Education nationale, procédera, à l'occasion de la rentrée sociale, à "la distribution de 700.000 ouvrages issus des publications du ministère de la Culture, destinés aux élèves scolarisés dans les différents cycles d'enseignement au niveau national", et ce afin d'encourager la lecture chez les élèves.

La ministre a ajouté que "des séances seront organisées avec des conteurs à partir de la semaine prochaine au niveau des bibliothèques principales de lecture publique des wilayas", outre la création de plateformes numériques dédiées aux contes populaires.