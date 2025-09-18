Algérie: Prévention contre la toxicomanie - Hidaoui donne le coup d'envoi de la 2ème édition du camp de formation des jeunes médiateurs

ALGER — Le ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse, Mustapha Hidaoui a donné, mercredi à Alger, le coup d'envoi de la 2e édition du camp de formation des jeunes médiateurs pour la prévention contre la toxicomanie, a indiqué un communiqué du ministère.

La cérémonie d'ouverture de cette édition, qui se poursuivra jusqu'à dimanche prochain au camp de jeunes de Zeralda, placée sous le slogan "Jeunesse d'Algérie ... Détermination et volonté", s'est déroulée en présence du directeur général de l'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie (ONLCDT), Tarek Kour, du chef de cabinet du ministre de la Santé ainsi que de représentants de différents secteurs et organismes partenaires, précise le communiqué.

A cette occasion, le ministre a présidé une réunion d'évaluation de la 1ère édition, organisée du 11 au 16 septembre courant, au cours de laquelle il a donné des instructions pour "accompagner ces jeunes de manière efficace et continue, en mettant à leur disposition tous les moyens nécessaires afin d'assurer la réussite de ce programme de formation type".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a insisté sur "l'importance d'adopter une approche participative avec l'ensemble des intervenants dans ce processus, fondé sur les expériences pratiques et humaines des personnes rétablies, dans le cadre du renforcement de l'action préventive à l'échelle nationale".

Hidaoui a également affirmé que ses services avaient procédé à "la généralisation de l'expérience de création de clubs de santé pour les jeunes et de cellules d'écoute au niveau de toutes les structures de jeunesse à travers le pays, afin d'accompagner de tels cas, d'autant plus que la prévention constitue une priorité absolue dans le cadre de la stratégie nationale de prévention contre la drogue et les substances psychotropes pour la période 2025-2029".

L'organisation de ce camp, ajoute la même source, "s'inscrit dans la stratégie du ministère de la Jeunesse visant à renforcer la prévention primaire contre la toxicomanie, en permettant aux jeunes de disposer d'outils efficaces de sensibilisation au sein de la société".

Cette édition a vu la participation d'un groupe de jeunes rétablis d'une addiction, venus de différentes wilayas du pays, dans le but de "les former à jouer le rôle de médiateur dans leur environnement social, et d'accompagner leurs pairs en partageant leurs expériences positives et en contribuant à la diffusion d'une culture de prévention face au fléau de la toxicomanie".