Algérie: Rentrée scolaire - Campagne de sensibilisation aux accidents de la route

ALGER — La Direction générale de la Protection civile a annoncé, mercredi dans un communiqué, le lancement d'une campagne de sensibilisation aux accidents de la route, à l'occasion de la rentrée scolaire 2025-2026, placée sous le slogan "La sécurité de nos enfants : notre responsabilité à tous".

La Protection civile a fait savoir également que "parallèlement à cette action de sensibilisation, un dispositif opérationnel est mis en place sur le terrain pour renforcer la présence de ses équipes", afin d'accompagner les élèves et d'assurer une réponse rapide aux éventuels appels de détresse.

Cette campagne de sensibilisation vise à "renforcer la conscience des élèves, en particulier ceux qui rejoignent pour la première fois les bancs de l'école, ainsi que de leurs parents", précise la même source, soulignant "l'importance d'un apprentissage progressif de la sécurité routière, notamment pour les jeunes piétons".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

A ce titre, il est recommandé aux parents d'élèves, qui "constituent le maillon essentiel" dans l'éducation de leurs enfants aux règles de sécurité routière, le respect d'une série de consignes, à commencer par "les accompagner durant les premiers jours de classe pour les habituer à choisir l'itinéraire le plus sûr entre la maison et l'établissement scolaire".

De même qu'à "utiliser les passages pour piétons, et en cas d'absence, traverser à un endroit dégagé et bien visible des deux côtés et faire preuve de vigilance, y compris en empruntant un passage piéton".

Les parents sont, en outre, tenus d'apprendre à leurs enfants à "regarder à gauche, à droite puis à gauche avant de traverser, calmement en marchant pour éviter toute chute sur la chaussée, de respecter les feux de signalisation et ne traverser qu'après l'arrêt complet des véhicules", tout en les encourageant à "la marche régulièrement afin de développer leur conscience de la sécurité routière et de distinguer clairement les espaces de jeux des zones de circulation des véhicules".

La Protection civile conseille aux écoliers de "marcher sur le trottoir du côté des habitations et à reconnaître les dangers potentiels de la route (sorties de garages, chantiers, conditions pluvieuses ou neigeuses), précise encore le communiqué.