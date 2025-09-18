Algérie: Rabehi inspecte plusieurs projets inscrits dans le Plan Bleu de la capitale

ALGER — Le ministre, wali de la wilaya d'Alger, Mohamed Abdenour Rabehi, a effectué, mercredi, une visite à plusieurs projets inscrits dans le Plan Bleu visant la modernisation de la capitale, au cours de laquelle il a donné des instructions pour accélérer l'achèvement des travaux, indique un communiqué des services de la wilaya.

Lors de la première halte de sa visite, M. Rabehi a inspecté les travaux du parc de l'Indépendance qui reliera Maqam Echahid (Mémorial du Martyr) à la promenade des Sablettes, un projet qui comprend la réalisation de terrasses panoramiques surplombant la Baie d'Alger, en passant par plusieurs sites historiques, tels que la villa Abdellatif, le musée des Beaux-Arts, la grotte Cervantès, le jardin d'essais du Hamma et la Bibliothèque nationale (BN), via des voies piétonnières.

A cette occasion, le ministre a donné des instructions, notamment pour l'ouverture de plusieurs chantiers avec l'adoption du système 3x8h pour accélérer le rythme de réalisation afin de finaliser les travaux d'aménagement et de réhabilitation des bâtiments situés à Belouizdad face au parc de l'Indépendance, dans le but de donner une dimension esthétique à la façade, d'adopter le même modèle de colonnes d'éclairage artistique réalisées au Mémorial du Martyr, et d'installer des fresques murales à côté des terrasses aménagées, insistant sur la nécessité d'utiliser des matériaux de construction et de décoration de qualité, précise le communiqué.

Il a également souligné l'importance de préserver le couvert forestier sur le site du projet, tout en utilisant des équipements compatibles avec cet environnement.

Au jardin d'essais du Hamma, où se déroulent des travaux d'aménagement et de réhabilitation du parc zoologique, M. Rabehi a donné des instructions pour "élargir les espaces et accélérer le rythme de réalisation afin d'ouvrir cette aile aux visiteurs dans les plus brefs délais".

Rabehi s'est rendu, par la suite, au parc urbain dont bénéficiera la commune de Mohamed Belouizdad, un projet qui comprend de nombreuses installations récréatives et sportives qui permettront aux familles de profiter de tels espaces, mettant l'accent sur la nécessité de "réceptionner ce projet, dont le taux de réalisation est de 85%, dans les délais impartis", selon le communiqué des services de la wilaya d'Alger.