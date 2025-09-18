Algérie: Tindouf - Signature d'une convention de concession de la gestion du poste frontalier Mustapha Benboulaid à Logitrans

TINDOUF — Une convention de concession de la gestion du poste frontalier terrestre Mustapha Benboulaid au groupe public Logitrans a été signée mercredi à Tindouf.

La convention a été signée par le wali de Tindouf, M .Mustapha Dahou, et le PDG du groupe Logitrans, M. Salhi Salem, en présence de M. Abdelhadi Meziani, directeur général de la mobilité et de la logistique, représentant du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, ainsi que des autorités locales.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de la cérémonie de signature, le wali de Tindouf a indiqué que "la démarche intervient en application des instructions et orientations des hautes autorités du pays, notamment après la promulgation des textes relatifs à la gestion des postes frontaliers, en vue d'assurer une plus grande efficacité à la gestion de ce poste stratégique".

Et d'ajouter que la convention en question a pour objectif d'assurer une efficacité de gestion et la préservation de cet acquis structurel et commercial, en prévision de la forte dynamique que devrait connaitre ce poste avec l'entrée en vigueur de la zone franche algéro-mauritanienne ainsi que la route reliant Tindouf à Zouerate (Mauritanie).

Cette convention permettra de "valoriser un important acquis infrastructurel de base dans la wilaya de Tindouf, à travers la mise en place d'un cadre juridique et réglementaire garantissant la pérennité des services assurés aux opérateurs économiques, leur permettant d'aller à la conquête des marchés africains dans des conditions appropriées", a souligné M. Dahou.

Le représentant du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Abdelhadi Meziani, a affirmé, de son côté, que "cette mesure s'inscrit dans le cadre de la concrétisation de la volonté politique du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à promouvoir la wilaya de Tindouf en tant que porte commerciale vers la Mauritanie et les pays de l'Afrique de l'Ouest, en plus de consolider les liens bilatéraux dans les différents domaines, économique, social et commercial.

"Le cahier des charges accompagnant cette convention est susceptible de garantir une gestion optimale de cet acquis stratégique et sa préservation, de sorte à offrir des facilitations et mesures incitatives supplémentaires aux opérateurs économiques", a estimé M.Meziani.