Algérie: Cnep-Banque - Ouverture d'une nouvelle agence à Tipaza

17 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — La Caisse nationale d'épargne et de prévoyance (Cnep-Banque) a annoncé, mercredi, l'ouverture d'une nouvelle agence bancaire à Tipaza, dans le cadre de sa stratégie visant à renforcer son maillage territorial et à accompagner les opérateurs économiques locaux.

L'ouverture de cette nouvelle agence (Code 657), située au quartier des 80 Logements promotionnels, "permettra de répondre efficacement aux attentes des particuliers, des professionnels et des entreprises locales à travers une offre diversifiée incluant notamment les produits et services de la finance islamique", souligne la Cnep-Banque dans son communiqué.

Soulignant "l'engagement de la Cnep-Banque à rapprocher ses services de la population, tout en favorisant l'inclusion financière et l'accompagnement des projets créateurs de richesses et d'emploi", le communique précise que le réseau commercial de cette banque publique compte désormais 230 agences à travers le territoire national.

