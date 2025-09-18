Algérie: Santé mère et enfant - La formation continue, un facteur essentiel pour assurer la qualité et la veille sanitaire constante

ALGER — Le directeur général de l'Institut national de Santé publique (INSP), Pr. Bouamra Abderrazek, a mis l'accent, mercredi à Alger, sur l'importance de la formation continue, en tant que facteur essentiel pour assurer la qualité et la veille sanitaire constante face aux risques auxquels peuvent être exposés les nouveaux -nés, les enfants et les mères.

Présidant l'ouverture d'une journée de sensibilisation sur la prise en charge des enfants, organisée à l'occasion de la Journée mondiale de la sécurité des patients, célébrée le 17 septembre, sous le thème "Des soins sûrs pour chaque nouveau-né et chaque enfant", M. Bouamra a souligné l'importance de la formation continue de l'élément humain dans les domaines liés à la santé de la mère et de l'enfant, en tant que facteur essentiel pour atteindre les objectifs fixés, qui reposent, a-t-il dit, sur le principe de "l'efficacité des soins et la sécurité du patient".

A cet égard, il a insisté sur la nécessité d'"ancrer la culture de la sécurité au sein des établissements hospitaliers, y compris les services de gynécologie-obstétrique, afin d'assurer la qualité des soins et la veille sanitaire constante face aux risques auxquels peuvent être exposés les nouveaux -nés, les enfants et les mères".

Il a indiqué, dans ce contexte, que le taux de mortalité infantile a reculé pour atteindre 14 décès pour 1000 naissances vivantes, et ce grâce à plusieurs facteurs, notamment l'efficacité des programmes de prévention destinés à la santé de la mère et de l'enfant et un Calendrier de vaccination élargi", outre les efforts déployés par les différents acteurs.

Pour leur part, les participants à cette rencontre se sont accordés sur l'importance du bien être des nouveaux -nés et des enfants qui est "une responsabilité collective incombant non seulement aux médecins mais aussi à l'ensemble des professionnels de la santé, notamment les infirmiers, les pharmaciens et les administrateurs des hôpitaux, ainsi qu'à la famille de l'enfant".

La Journée mondiale de la sécurité des patients, célébrée le 17 septembre, vise à sensibiliser la société à la question de la sécurité des patients et constitue une occasion pour promouvoir la recherche scientifique dans ce domaine et échanger les expertises et les connaissances, à travers l'organisation de séminaires et de journées de sensibilisation.